Tote Frau vom Maisfeld identifiziert

Die Kantonspolizei Zürich hat die tote Person, die am Freitagvormittag in einem Maisfeld in Oberglatt gefunden wurde, identifiziert. Es handelt sich um eine vermisste 52-jährige Frau, die seit dem 11. September nicht mehr gesehen wurde.

Dies hätten die Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich und der Kantonspolizei ergeben, teilte diese am Montag mit. Anhaltspunkte, die auf eine Dritteinwirkung am Tod der 52-Jährigen schliessen lassen, gibt es keine. (rar/sda)