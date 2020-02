Tote Frösche wegen milder Temperaturen

Illnau-Effretikon/Uster - Anfang März beginnt im Kanton Zürich die Amphibienwanderung. Darum sind bestimmte Strassen im Oberland während der Nacht von 18 Uhr bis 8 Uhr für den Verkehr gesperrt, wie es in einer Medienmitteilung der kantonalen Baudirektion heisst. So sind in Illnau-Effretikon die Strasse von Bisikon bis Illnau (Örmis) und in Uster die Wildsbergstrasse, die Wührestrasse und die Nänikerstrasse bei Freudwil gesperrt. Die Erdkröten und Grasfrösche haben in den umliegenden Wäldern überwintert und wandern nun zu ihren Laichgebieten. Auch wenn es nochmals kalt werden sollte, bleiben die Sperrungen bestehen. (nir) Mehr...

03.03.2010