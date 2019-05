Tramunfall auf der Limmatstrasse

Auf der Limmatstrasse in Zürich ist am heutigen Freitagmorgen ein Tram mit einem Auto kollidiert. Laut Augenzeugen ist dabei niemand verletzt worden. Die Strecke musste aber zwischen Bahnhofquai und Escher-Wyss-Platz für die Linien 4 und 17 in beiden Richtungen sowie für die Linie 13 in Richtung Escher-Wyss-Platz gesperrt werden.

(hub)