Trio reisst Frau aus dem Auto und baut mehrere Unfälle

Auf der Flucht vor der Polizei verursachten drei unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag in Oberhasli und Rümlang sowie auf der A1 im Gubrist-Tunnel mehrere Unfälle. Später stahlen sie ein Auto.

Zürcher Kantonspolizisten in einem beschrifteten Patrouillenfahrzeug wurden gemäss einer Medienmitteilung kurz nach 13 Uhr auf einen mit drei Personen besetzten Personenwagen mit Zürcher Kontrollschildern aufmerksam. Als die Polizei das Fahrzeug kontrollierten wollte, beschleunigte der Lenker des silberfarbenen Mercedes massiv die Geschwindigkeit.

Die Verkehrspatrouille nahm mit eingeschaltetem Blaulicht die Verfolgung auf, verlor den Flüchtenden aufgrund seiner Fahrweise aber aus den Augen. In Oberhasli konnte das Fluchtfahrzeug nach einem Unfall angetroffen werden. Die Fahrzeuginsassen hatten das Unfallfahrzeug vor dem Eintreffen der Polizei verlassen, eine Autofahrerin zum Anhalten gezwungen, sie mit Gewalt aus dem Fahrzeug gerissen und waren mit dem silberfarbenen Citroën geflüchtet.

Täter sind auf der Flucht

Die Autofahrerin erlitt bei der tätlichen Auseinandersetzung Verletzungen. Die Unbekannten setzten ihre Flucht mit dem Citroën fort, verursachten in Rümlang sowie auf der A1, im Gubristtunnel, Richtung Bern weitere Kollisionen mit andern Fahrzeugen. Bei der Fahndung wurde das Fluchtfahrzeug in Spreitenbach AG durch die Kantonspolizei Aargau aufgefunden und sichergestellt. Die drei Täter flüchteten in eine unbekannte Richtung.

Personen, die zu den geschilderten Ereignissen oder zu den drei unbekannten Tätern Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Bülach, Telefon 044 863 41 00, in Verbindung zu setzen. (fal/sda)