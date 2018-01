Trump-Besuch: Das macht Zürich nervös

Aufruf zur Demonstration

Eine Veranstaltung der Superlative soll sie werden: die Anti-WEF-Demonstration von Globalisierungsgegnern, die morgen Abend auf dem Helvetiaplatz in Zürich stattfindet. Bereits im Vorfeld wird sie von den Organisatoren als «grösste Anti-WEF-Demo seit Jahren» betitelt. Dazu aufgerufen hat die Bewegung für Sozialismus, unterstützt wird sie von den Jungsozialisten bis zum Zürcher Personalverband (VPOD). Selbst die Stadtpolizei rechnet laut Polizeisprecher Marco Cortesi mit einer sehr grossen Zahl von Teilnehmern und schliesst nicht aus, dass auch Gewaltbereite dazukommen werden. Nun wird die Kundgebung sogar noch eine Nummer grösser. Da die Polizei in Davos eine Anti-WEF-Demonstration verboten hat, rufen die Juso Schweiz, die Grünen und die SP Graubünden zur Teilnahme in Zürich auf. Die hiesige Demo ist bewilligt. Falls es zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen kommt, haften theoretisch die Organisatoren. Theoretisch, weil es schwierig werden dürfte, sie tatsächlich zu belangen.

Der Trump-Besuch hinterliess bereits heute Montagmorgen Spuren im Seefeld. Unbekannte machten sich am US-Konsulat zu schaffen: Sie versprayten es und zündeten einen Eimer mit Grünabfällen an.

Einen Vorgeschmack auf die Anti-WEF-Demo am Dienstag lieferte jene in Bern vor rund einer Woche. Bild: Adrian Moser

Die Stimmungsmache von Links-Grün

Juso-Präsidentin Tamara Funiciello mobilisiert gegen Trump und das WEF. Bild: Keystone/Urs Flüeler

Angeheizt wird die Stimmung gegen den Besuch von Donald Trump durch die Juso. Ihre Präsidentin Tamara Funiciello twitterte lautstark: Man werde noch sehen, ob Trump wirklich in die Schweiz komme. Sie meinte damit wohl nicht eine Absage wegen des aktuellen Themas: dass Amerika noch kein Budget hat und er deshalb vielleicht wirklich nicht kommt. Zudem forderte sie ihren Genossen Bundesrat Alain Berset dazu auf, Trump den Handschlag zu verweigern. Auf diese Weise solle sich die Landesregierung distanzieren für den Sexismus und Rassismus, für den Trump stehe. Funiciello und die Juso mobilisieren auch für die Demonstration in Zürich. Aber nicht nur sie äussert sich kritisch zu Trumps Besuch. Auch der grüne Zürcher Nationalrat Balthasar Glättli will den US-Präsidenten nicht in Davos sehen.

Die Frage des Hotels

In der Luxusherberge Dolder könnte Donald Trump absteigen. Bild: Doris Fanconi

Übernachten Donald Trump und seine Entourage in Zürich? Oder reisen alle nach der Landung am Flughafen Zürich direkt nach Davos? Auch diese Frage treibt Zürich um. Vor zehn Tagen machte die Polizei eine Fahrt ins Dolder, es war eine Test-Eskorte, um den Weg hoch ins Luxushotel zu überprüfen. Bestätigt wurde jedoch nicht, dass der Besuch mit einer möglichen Übernachtung des US-Präsidenten in Zusammenhang steht. Doch das Dolder wäre eine nahe liegende Wahl, nur knapp 20 Fahrminuten vom Flughafen entfernt. Auch zum Fünfsternhotel Baur au Lac beim Bürkliplatz soll es bereits eine entsprechende Polizeieskorte gegeben haben.

Vorbereitete Spitäler

Nebst den Hotels in Zürich sind auch die Spitäler in und um Zürich gerüstet für US-Präsident Donald Trump. Das vermuten zumindest verschiedene Medien. Der «Landbote» hat aus dem spitalnahen Umfeld erfahren, dass das Winterthurer Kantonsspital von Trumps Entourage kontaktiert worden sei. Spitalsprecher André Haas will das zwar weder bestätigen noch dementieren. Er sagt nur, dass das Kantonsspital natürlich für alle Patienten da sei, die eine Behandlung benötigen – auch für den amerikanischen Präsidenten. Würde Trump auf seiner Reise in die Schweiz ernsthaft erkranken, würde er jedoch eher am Universitätsspital Zürich behandelt. Auch dort sei man für alle Eventualitäten vorbereitet, heisst es. Man sei das Davos am nächsten gelegene Universitätsspital.

Flugzeugfans in Wallung

Objekt der Begierde: Die Airforce One, das Flugzeug des amerikanischen Präsidenten. Bild: Keystone/Walter Bieri

Auf sie warten alle – zumindest die Flugzeugfans: auf die Airforce One, das Flugzeug, mit dem der amerikanische Präsident reist. Sie wird am Donnerstag in Kloten erwartet, natürlich mit Donald Trump und seinen engsten Vertrauten an Bord. Die Planespotter sind aber bereits seit Tagen in Aufregung. Sie haben wegen des WEF und der hochkarätigen amerikanischen Teilnahme bereits einige spezielle Flieger gesehen und fotografiert, wie eine US Air Force Boeing C-17, die als Materialtransporter landete und gepanzerte Limousinen brachte. Oder drei Blackhawk-Helikopter der US-Armee, die auf dem Flugplatz Dübendorf stationiert worden sind. Zudem freuen sie sich auf die Ankunft des indischen Premierministers Narendra Modi.

Allerdings erschwert der Flughafen den Planespottern etwas das Leben: Die Besucherterrasse wird am Donnerstag und Freitag zeitweilig geschlossen sein. Unklar sei noch, berichtet der Twitter-Kanal der Zürcher Planespotter, ob auch die Plätze in Oberglatt und Rümlang abgesperrt sind. Dort stehen ebenfalls viele Fans, die Flugzeuge fotografieren wollen.

