Turm in Uster muss schon wieder abgebaut werden

«Der Altherr-Turm geht bereits in die Sommerferien. Die Stadt Uster demontiert das Kunstwerk und überprüft das Werk. Kunst ist schön, Sicherheit geht vor», twitterte am Montagnachmittag Christian Zwinggi, Kulturbeauftragter der Stadt Uster.

Der Turm müsse wieder abgebaut werden, bestätigte auch Andreas Varga, Sprecher der Stadt Uster, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine Meldung des Online-Portals Züriost. Erst am Samstag war die Skulptur des im vergangenen Sommer verstorbenen Künstlers auf dem Zeughaus-Areal feierlich eingeweiht worden.

Die Stadt Uster ist seit 2014 im Besitz des 18 Meter hohen Turms. Bisher lag das Kunstwerk allerdings nur in der Horizontalen in einem Lager, lange konnte kein Standort dafür gefunden werden.

Das grüne Polyesterrohr war am vergangenen Donnerstag mit einem 100-Tonnen-Kran in die Senkrechte gehoben und dann von Seilbahntechnikern in 18 Metern Höhe mit schwere Ketten fixiert worden. Danach hätte das Kunstwerk vom Gewicht der Ketten in einem fragilen Gleichgewicht gehalten werden sollen. Diese Ketten wiegen alleine 34 Tonnen.

Was zum Zwischenfall geführt hat, sei Gegenstand der Untersuchungen, sagte der Sprecher der Stadt Uster. Man sei derzeit daran, alle Informationen zusammenzutragen und zu schauen, wie es weitergehe. Die Stelle sei provisorisch abgesichert worden, berichtet «20 Minuten». Laut einem Anwohner habe sich ein Seil aus der Halterung gelöst.

Altherrs Plastik-Turm hat bereits eine lange Geschichte hinter sich. Bisher wurde er aber erst einmal aufgerichtet, in Fällanden. Danach wurde er nach Wald, Dübendorf und schliesslich nach Uster gebracht, blieb aber immer in der Horizontalen.

(oli/sda)