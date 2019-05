In einer Liegenschaft in Oberwinterthur sind gestern Mittwoch über 1600 Liter Heizöl ausgelaufen. Das meldet die Stadtpolizei Winterthur. Davon gelangten mehrere hundert Liter via Mischsystem in die Kläranlage. Ein Teil des Heizöls sickerte von den gefluteten Kellerräumen ins Erdreich.

Kurz vor 14.45 Uhr ging bei der Stadtpolizei die Meldung zum Öl-Unfall ein. Gemäss ersten Erkenntnissen habe der Chauffeur eines Tanklastwagens den Erdtank des Hauses mit Heizöl befüllt.

Chauffeur kontaminiert

Der 40-jährige Chauffeur wurde beim Ereignis stark mit austretendem Heizöl kontaminiert, blieb aber unverletzt. Gemäss ersten Abklärungen vor Ort steht eine technische Ursache im Vordergrund.

Umwelt-Spezialisten der Stadtpolizei Winterthur haben die Ermittlungen aufgenommen. Ebenfalls ausgerückt waren ein Grossaufgebot der Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur und Spezialisten des AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft).