Über die Hälfte der Haltestellen in Zürich ist nicht behindertengerecht

VBZ bauen Tramhaltestellen aus

Im Sommer wollen die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) das erste Flexity-Tram einsetzen und in der Folge die alten, hochflurigen Tram 2000 sukzessive ausser Betrieb nehmen. Ab 2024 sollen gemäss VBZ alle Trams niederflurig oder teil-niederflurig sein.



Heute sei an 124 von 183 Haltestellen ein stufenloser Einstieg möglich. Das geht aus der Antwort des Stadtrats auf eine Anfrage im Gemeinderat hervor. Für 43 Haltestellen gäbe es zudem Umbauprojekte. Bei 14 Haltestellen aber – unter anderem am Central, am Paradeplatz und am Klusplatz – sei nach heutigem Kenntnisstand ein Ausbau mit hohen Haltekanten unverhältnismässig. Dies, weil sie sich in Kurven, Wendeschleifen oder im Bereich einer Zufahrt befänden. (hwe)