Überholmanöver gefilmt – jetzt wirds teuer

Dashcam oder Crash-Recorder?

Junglenker mit einem Crash-Recorder verursachen rund 15 Prozent weniger Unfälle.

Wenn der VW-Fahrer, der die 47-jährige Frau wegen ihres riskanten Fahrmanövers bei der Polizei angezeigt hat, seinen Passat startet, beginnt auch gleich die Dashcam zu laufen. Seine Armaturenkamera zeichnet in bester HD-Qualität das auf, was er durch die Frontscheibe sieht. Auch sein Motiv ist klar, wie der Zeuge gegenüber den Untersuchungsbehörden sagte: Er sei Berufschauffeur und auf seinen Führerausweis besonders angewiesen. Deshalb: Sollte einmal etwas passieren, will er dank der Kamera beweisen können, dass er sich korrekt verhalten hat.



Weil die Kamera aber nur in einer Richtung aufzeichnet, liefert sie im besseren Fall visuelles Material für die Unfallrekonstruktion; im schlechten Fall hilft sie gar nicht. «Wir empfehlen deshalb Dashcams nicht proaktiv, sondern bieten mit dem Crash-Recorder eine Alternative, welche für die Unfallrekonstruktion geeigneter ist», sagt Mirjam Eberhard, Mediensprecherin von Axa.



Crash-Recorder geeigneter?



Der Winterthurer Motorfahrzeugversicherer war im Jahre 2008 der Erste, der einen solchen Unfalldatenspeicher anbot, später folgte die Allianz Versicherung. Dank dem Recorder, auf dem nur die letzten zwanzig Sekunden vor dem Unfall und die nachfolgenden zehn Sekunden aufgezeichnet sind, lässt sich beispielsweise nachträglich feststellen, ob das Fahrzeug gebremst oder beschleunigt wurde, ob und auf welche Seite das Auto gelenkt wurde, in welcher Reihenfolge die Kollisionen bei einer Serienkollision erfolgten, oder welche Geschwindigkeitsveränderungen es während der Kollision gab.



Laut Mirjam Eberhard verfügen mittlerweile rund 45'000 Kundinnen und Kunden von Axa über einen Crash-Recorder. Dieser wird gratis eingebaut und ist bei Junglenkern im Alter von 18 bis 25 Jahren mit einer Prämienreduktion verbunden. Bei der Allianz gibt es eine Vergünstigung bis zum 30. Lebensjahr. Studien zeigen, dass Junglenker mit Crash-Recorder fünfzehn Prozent weniger Unfälle verursachen, als ihre Altersgenossen ohne Recorder. (thas.)