Umgestürzter Baum blockierte A3 bei Horgen

Am Samstagabend ist es auf der A3 bei Horgen in Fahrtrichtung Chur zu einem circa zwei Kilometer langen Stau gekommen. Zwischenzeitlich ging gar nichts mehr, alle Autos standen still, die Leute verliessen ihre Wagen um zu schauen, was los ist.

Grund für die Blockade war ein Baum, der auf die Fahrbahn gefallen ist, wie es bei der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage hiess. Die Meldung der Blockade ging bei der Kantonspolizei um circa 20.30 Uhr ein. Rund 45 Minuten sei der Baum weggeräumt gewesen.

Der Baum sei womöglich wegen des Unwetters in der Region zu Fall gekommen, zumal bei der Polizei auch weitere Meldungen aus der Region eingegangen seien. Auch das Online-Portal von MeteoSchweiz warnte zur gleichen Zeit sehr lokal vor einer «erheblichen Gewittergefahr» in der Region Wädenswil-Rüti.

Die Gefahrenkarte von MeteoSchweiz um 21.20 Uhr. (9. Juni 2018) Bild: Screenshot

(mch)