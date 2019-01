Unbekannte markieren illegal Bäume zum Fällen

Der Brüggliweg in Dietikon ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Seit kurzem sind einige der Eschen und Buchen die den Weg säumen, mit einem rot-orangenen Strich zur Fällung freigegeben. Doch was zunächst niemand bemerkte: Es sind viel zu viele als nötig markiert. Unbekannte haben genau dieselbe Farbe wie der Förster zur Markierung von rund 40 zusätzlichen Bäumen benutzt, wie die «Limmattaler Zeitung» berichtet.

Der Förster Felix Holenstein bemerkte den bösen Schabernack nur durch Zufall. Fussgänger brachten an mehreren Bäumen Flugblätter und Palakte an mit den Aufschriften «Bitte nicht umhauen», oder «Ich bin zu jung zum Sterben». Holenstein war bei ihrem Anblick irritiert: Er selber hatte diese Bäume nicht markiert. Die Striche waren ungelenkiger, etwas länger als die seinen. Der Irrtum flog just zur richtigen Zeit auf: Schon diese oder nächste Woche soll das Forstteam in den Eichenwald ausrücken, um alle markierten Bäume zu fällen.

Einige Buchen und Eschen müssen aus Sicherheitsgründen tatsächlich gefällt werden, etwa weil sie vom Eschentriebsterben befallen oder morsch sind. Holenstein prüft nun genau nach, welche die richtigen und welche die illegal markierten sind.

Förster prüft Anzeige

Der Revierförster steht mit dem Statthalter in Kontakt. Die illegale Farbaktion könnte Konsequenzen haben. Die Fäll-Bewilligung ist ein hoheitlicher Akt und dem Förster alleine vorbehalten. «Wir klären ab, wie wir weiter verfahren sollen», sagt Holenstein. Eine Anzeige gegen Unbekannt ist nicht ausgeschlossen.

Über das Motiv der Sprayer kann Holenstein nur spekulieren. Förster sind in ihrem Alltag eigentlich mehr mit dem gegenteiligen Phänomen konfrontiert: Markierungen werden eher abgekratzt, etwa weil sich eine Person stark mit dem Baum verbunden fühlt. Hollenstein glaubt nicht, dass die Unbekannten an Brennholz interessiert waren, denn das Holz wird über die Holzkoporation direkt über den Förster weitergehandelt. Am Ende tippt der Förster eher auf einen dummen Streich. (rar)