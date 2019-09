Usters Regierung will rauf mit den Steuern

Der Stadtrat von Uster budgetiert für 2020 bei einem Gesamtaufwand von 259 Millionen Franken ein kleines Plus von 200'000 Franken. Damit dieses ausgeglichene Ergebnis zustande kommt, will der Stadtrat den Steuerfuss der politischen Gemeinde auf 94 Prozent erhöhen. Weil der Steuerfuss der Sekundarschulgemeinde bei 18 Prozent bleiben soll, läge der Gesamtsteuerfuss künftig also bei 112 Prozent – entsprechend sollen die Steuererträge um 2,9 Millionen zulegen. Heute liegt Uster mit 109 Prozent genau im kantonalen Mittel.

Der Stadtrat teilt mir, er habe anlässlich des Budgetprozesses verschiedene Entlastungsmassnahmen fürs kommende Jahr genehmigt, von denen einige auch das Personal der Stadt direkt beträfen. Das grösste Wachstum bei den Globalkrediten ist in den Bereichen Stadtraum und Natur, Primarschule und Informatik zu verzeichnen. Die Stadt Uster erwartet auch 2020 wieder hohe Nettoinvestitionen von insgesamt 28,7 Millionen Franken.

Investitionen auf Pump

In den Jahren 2021 bis 2023 sind Investitionen in der Höhe von insgesamt 103,3 Millionen Franken vorgesehen. Uster wird gemäss Mitteilung im nächsten Jahr voraussichtlich weitere langfristige Darlehen aufnehmen müssen. Diese sollen zum einen die Liquidität sichern und zum anderen die geplanten Investitionen finanzieren. In den Jahren 2022 und 2023 würden sich die langfristigen Schulden bei 175 Millionen Franken stabilisieren, schreibt die Stadt. (hub)