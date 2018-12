Vandalen wüten in Hinwil

In der Nacht auf heute Freitag sind Unbekannt ins Gemeindehaus von Hinwil eingebrochen und haben dort mehrere Fenster zertrümmert, Türen aufgebrochen und Mobiliar zerstört. Wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilt, dürfte sich die Schadenssumme auf über 100’000 Franken belaufen.

Die Verwaltungsbüros bleiben aufgrund der Verwüstungen geschlossen. «Ob wir wirklich am Montag die Arbeit wieder aufnehmen können, ist noch unsicher», sagt Gemeindepräsident Germano Tezzele zum «Blick». Er sah die Büros bereits am frühen Morgen. Viele Computer seien zertrümmert worden. Für Notfälle könne man die Verwaltung aber via Homepage kontaktieren.

Wer hinter den Vandalenakten steht, ist unklar. Auch wird derzeit ermittelt, ob Gegenstände oder Akten entwendet wurden. Die Zürcher Polizei sucht Personen, die Angaben über die Vorfälle im Hinwiler Gemeindehaus machen können. (tif)