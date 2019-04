Verkauf in Herrliberg: Vieles deutet auf Federer

Im Verkaufsinserat für ein Stück Land am Hang über Herrliberg ist von einer «einzigartigen Gelegenheit» die Rede. 5500 Quadratmeter an Panoramalage für 35 Millionen Franken. Der Betrag sei nicht verhandelbar – es sei denn, man übernehme das bestehende Bauprojekt für eine Villa samt Glaslift durch eine «Pool-Erlebnisoase», dessen Realisierung 19 Millionen Franken kosten würde.

Grundstücke dieser Kategorie gibt es in Herrliberg nicht viele. Eines gehört Tennisprofi Roger Federer. Dieser kaufte sich Ende 2011 in der Gemeinde eine Parzelle, die seither brach liegt. Kürzlich ist bekannt geworden, dass Federer jetzt wohl tatsächlich am Zürichsee bauen lässt, allerdings nicht in Herrliberg, sondern in Kempraten.

Die Geländeform passt exakt

Die Immobiliengesellschaft, die den Verkauf des Grundstücks in Herrliberg abwickelt, tut dies im Auftrag eines Anwalts und darf zum Geschäft nichts sagen. Nur, dass die Quadratmeterzahl bei solchen Verkäufen nie exakt angegeben werde. Ausgeschrieben sind «über 5500 Quadratmeter», im Zusammenhang mit Federers Grundstück war jeweils von knapp 5800 Quadratmeter die Rede.

Das stärkste Indiz ist aber das Geländeprofil im Verkaufsinserat: Zu sehen ist ein lang gezogenes Grundstück am Hang, das rechterhand von einem kleinen Geländeeinschnitt abgeschlossen wird. Genau so sieht auch das charakteristische Profil des Federer-Grundstücks an der Laubhölzlistrasse aus.

Der Vergleich: Das Grundstück im Inserat (oben) und das Federer-Grundstück im geografischen Informationssystem des Kantons Zürich.

Interessant ist der veranschlagte Preis. Wie viel Federer seinerzeit bezahlt hat, lässt sich rückblickend aufgrund der Herrliberger Grundstücksgewinnsteuern recht gut abschätzen. Diese Steuern stiegen just im Jahr des Federer-Kaufs auf einen Spitzenwert. Damals gab es laut kantonaler Statistik in Herrliberg nur gerade zehn Verkäufe von unbebautem Land – die teuersten davon wechselten die Hand für 3700 Franken pro Quadratmeter und mehr.

Konservativ gerechnet, hat Federer also für das Land in Herrliberg mindestens 21,5 Millionen bezahlt. Die bei einem solchen Preis fälligen Grundstücksgewinnsteuern von 2,7 Millionen Franken entsprechen ziemlich genau dem Sprung, den der Ertrag aus dieser Steuer damals in Herrliberg gegenüber dem langjährigen Mittel machte.

Über 13 Millionen Gewinn?

Seither sind die Preise in Herrliberg noch einmal gestiegen. Für ein kleineres Nachbargrundstück wurden vor ein paar Monaten fast 4400 Franken pro Quadratmeter verlangt. Bei der nun zum Verkauf stehenden Parzelle betrüge der Preis aber über 6000 Franken. Sollte es sich tatsächlich um Federers Land handeln und sollte jemand diesen Preis bezahlen, betrüge der Gewinn 13,5 Millionen Franken – das Nichtbauen hätte sich also ziemlich gelohnt.

Davon würde auch Herrliberg erneut profitieren: mit Grundstücksgewinnsteuern von circa 5 Millionen . Von einem Federer-Verkauf weiss man auf der Gemeinde bislang aber nichts, Privatsache. Nur soviel: Eine gültige Baubewilligung für ein Bauprojekt liegt bis heute nicht vor – auch nicht für eine Villa mit «Pool-Erlebnisoase».

(Tages-Anzeiger)