Verkauft die Migros das Glattzentrum?

Die Migros-Genossenschaft steckt in der Krise. Die «SonntagsZeitung» berichtete über hohe Umsatzrückgänge (zum Bericht), und am Dienstag spekulierten die Zeitungen von CH Media gar, der Detailhandelriese könnte 2019 rote Zahlen schreiben. Dies war lange Zeit undenkbar. In diesen schwierigen Zeiten soll gar der Verkauf bedeutender Immobilien zur Debatte stehen, heisst es weiter. Die Zeitungen beziehen sich dabei auf einen Migros-Insider, der sagt: «Die Migros will das Glattzentrum verkaufen.»

In der Immobilienbranche wird tatsächlich seit Wochen über den Verkauf des Einkaufszentrums gesprochen, wie Recherchen des «Tages-Anzeigers» zeigen. Ein Kadermitarbeiter eines renommierten Immobilienberaters sagt auf Anfrage: «Ich habe vor Weihnachten das erste Mal davon gehört, dass das Glatt zum Verkauf stehen soll.» Das klinge im ersten Moment überraschend, aber das Einkaufszentrum sei nicht mehr der Selbstläufer, der es einmal war.

Noch wurden keine Entscheide gefällt

Das Glatt ist das fünftgrösste Shoppingcenter der Schweiz. In Bezug auf den Gesamtumsatz liegt es gemäss dem Markt­forschungsinstitut GFK ganz ­vorne. Doch in den vergangenen Jahren ging der Umsatz stark ­zurück. 2010 betrug er 669 Millionen Franken. Im aktuellsten Geschäftsbericht 2018 weist das Glatt noch einen Umsatz von 598 Millionen Franken aus. Darin heisst es auch, man blicke «positiv in die Zukunft».

Auf die Verkaufsabsichten angesprochen, verweist die Mediensprecherin des Glattzentrums auf die Migros. Diese möchte die Gerüchte nicht kommentieren, wie ein Sprecher sagt. Die Migros überprüfe ihr Port­folio laufend, darunter auch die Immobilien. «Es wurden keine Entscheide zu Veräusserungen gefällt, sonst hätten wir dies kommuniziert.»

Schon bald kommunizieren könnte die Genossenschaft, wer die ­Warenhauskette Globus übernehmen wird. Die Migros hatte sie 1997 gekauft. Im vergangenen Jahr verkündete der Konzern, man wolle Globus veräussern. Zu den rückläufigen Zahlen im Kerngeschäft sagt der Migros-Sprecher, man werde die Zahlen noch im Januar präsentieren.