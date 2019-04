Vermisste 36-Jährige wieder aufgetaucht

Die Polizei konnte die am 25. März 2019 als vermisst gemeldete Frau am 9. April 2019 in Spanien auffinden. Laut einer Medienmitteilung vom Dienstag war sie ansprechbar und ihre Angehörigen wurden bereits orientiert.

Die 36-jährige Frau war zuletzt am 18. März an ihrer Arbeitsstelle in Zürich gesehen worden. Eine Woche später veröffentlichte die Stadtpolizei Zürich eine Vermisstmeldung. Angehörige und Freunde haben Beiträge auf Facebook gepostet und sogar in der italienischen TV-Sendung «Chi l’ha visto?» wurde über das Verschwinden der Frau berichtet, weil sie gegenüber ihrem Bruder von einer Reise nach Italien gesprochen hat.