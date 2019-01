Vermummter überfällt Tankstelle und bedroht Angestellte mit Pistole

Ein vermummter Mann hat am Samstagabend in Winterthur einen Tankstellenshop überfallen. Er bedrohte die Angestellte mit einer Pistole und erbeutete über tausend Franken. Die Kantonspolizei Zürich hat Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht und sucht nach Zeugen.

Der Mann habe den Tankstellenshop an der Tösstalstrasse gegen 22.30 Uhr überfallen, teilte die Kantonspolizei am Sonntag mit. Verletzt wurde niemand. Nach dem Überfall sei er in unbekannte Richtung geflüchtet. Trotz Fahndung konnte er nicht gestellt werden.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei sucht Zeugen und hat dazu Bilder der Überwachungskamera auf ihre Website gestellt. Der Täter ist etwa 20 bis 40 Jahre alt und circa 1,70m bis 1,80m gross. Er hat eine schlanke Statur und sprach Schweizerdeutsch. Der Mann trug eine helle Jeans, eine dunkle Jacke mit Kapuze, dunkle Schuhe mit weisser Sohle sowie dunkelblaue Handschuhe und war mit einem schwarz/weissen Tuch maskiert. Zudem hatte er eine schwarze Sporttasche bei sich.

Personen, die den Mann in den hellen Jeans vor oder nach der Tat in der Nähe der Tankstelle gesehen haben oder sonst Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

(mac/sda)