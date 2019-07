Verspätungen im Flugverkehr dauern an

Der gestrige Entscheid des Bundesgerichts, das einen Zürcher Lotsen wegen Störung des öffentlichen Verkehrs verurteilt hat, traf die Angestellten der Flugsicherung ins Mark. Elf Lotsen haben sich heute Freitag krank oder arbeitsunfähig gemeldet, wie Skyguide-Sprecher Vladi Barrosa bestätigt. «Viele Lotsen sind aufgrund des Gerichtsentscheids aufgewühlt», sagt er.

Normalerweise arbeiten 50 bis 70 Lotsen, um den 24-Stunden-Betrieb aufrechtzuerhalten. Zudem halten sich jeweils fünf bis zehn Personen bereit, um bei Bedarf einzuspringen. Aber für den heutigen Tag reichte dies gemäss Barrosa nicht.

Auch weniger Überflüge über die Schweiz

Wegen des Personalmangels hat Skyguide die Kapazität bis etwa um 15 Uhr verringert: in der Luft um 25 Prozent , im Anflug auf Kloten um 10 Prozent . Das bedeutete weniger Überflüge über die Schweiz und Verspätungen am Flughafen Zürich.

Inzwischen ist die Einschränkung wieder aufgehoben, sagt Barrosa nach einer Lagebeurteilung am Nachmittag. Die drei grossen Flugwellen sind vorbei, der Betrieb gestaltet sich ruhiger und weniger personalintensiv – bis am Abend. «Wir wollen wenn immer möglich den Vollservice bieten», versichert der Skyguide-Sprecher.

Die Patrouille Suisse fliegt

Die Situation werde laufend analysiert, sagt Barrosa. Deshalb will er auch nicht ausschliessen, dass die Kapazität am Wochenende wieder reduziert wird. Es hänge davon ab, wie viele Lotsen sich morgen Samstag und am Sonntag krankmelden. Das Flugverbot für die Kleinaviatik bleibt aber sicher bis am Sonntagabend bestehen, womöglich auch wie geplant bis am nächsten Donnerstag.

Nicht gefährdet sind die Show-Flüge der Patrouille Suisse und der PC-7-Staffel im Rahmen des Züri-Fäschts am Wochenende, versichert Barrosa.

Verspätungen den ganzen Tag

Die Personalknappheit bei der Flugsicherung hatte Folgen für den Flugbetrieb. Am Morgen betrug die durchschnittliche Verspätung für Starts und Landungen 15 bis 30 Minuten , am Nachmittag noch 15 bis 20 Minuten, sagt Flughafensprecherin Jasmin Bodmer. «Der Flugbetrieb ist seit der ersten Welle von An- und Abflügen am Morgen überlastet.» Die Verspätungen seien aber nicht nur die Folge der Skyguide-Massnahmen. Die Flugrouten sind zu Beginn der Ferienzeit in ganz Europa überlastet.

Auch in Genf ist die Kapazität reduziert worden. Dort kommunizierte man aber keine Zahlen. Zürich kontrolliert gut zwei Drittel des Schweizer Luftraums, Genf das restliche Drittel. (Tages-Anzeiger)