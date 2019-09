Volk entscheidet über millionenschweren Steuerdeal

In der heutigen Volksabstimmung steht die kantonale Umsetzung der Firmensteuerreform des Bundes auf dem Spiel. Die im Mai vom Volk beschlossene Reform hebt die privilegierte Stellung vieler Holding- und gemischten Gesellschaften auf, welche sie vor Jahrzehnten erhalten hatten. Die Folge: Sie müssen mehr Steuern zahlen. Ziel war damals gewesen, ausländische Firmen in die Schweiz zu locken. Doch diese Steuervorteile sind inzwischen international so stark unter Beschuss geraten, dass die Schweiz reagieren musste.

Die Bundesvorlage, welche aufgrund der Verknüpfung mit einer Minireform der Altersvorsorge Steuer-/AHV-Reform (Staf) genannt wurde, gibt den Kantonen diverse Möglichkeiten, die Besteuerung ihrer Unternehmen anzupassen. Ziel ist, die früher privilegierten, oft recht mobilen Firmen in der Schweiz zu behalten. Im Kanton Zürich, der im Vergleich etwa zu Genf, Basel oder der Waadt eher wenige dieser sogenannten Statusgesellschaften hat, sind es gut 2000 Firmen . Diese zahlen jährlich mehr als 300 Millionen oder 18 Prozent der gesamthaften Firmensteuern.

Zürich nutzt alle «Werkzeuge»

Zürich bedient sich für die kantonale Umsetzung aller Werkzeuge aus diesem Potpourri an Möglichkeiten. Zunächst will der Kanton den Gewinnsteuersatz für alle Firmen von 8 auf 7 Prozent senken. Für spezialisierte Unternehmen interessant sind aber auch die anderen «Werkzeuge»:

Patentbox: Gewinne aus firmeneigenen Patenten sollen bis zu 90 Prozent von der Steuer abgesetzt werden können.

von der Steuer abgesetzt werden können. Abzug für Forschung und Entwicklung: Investitionen in die Forschung können neu zu 150 Prozent abgezogen werden.

abgezogen werden. Abzug für Eigenfinanzierung: Ähnlich wie bei Schuldzinsen sollen Firmen neu auch für investiertes Eigenkapital einen fiktiven Zinsabzug geltend machen können. Dieser Abzug ist auf den Kanton Zürich zugeschnitten – er ist so konstruiert, dass er nur hier angewendet werden kann. Für diese Möglichkeit, welche in einem ersten Staf-Entwurf von Bundesrat Ueli Maurer nicht vorgesehen war, haben Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) sowie die bürgerlichen Mitglieder des Bundesparlaments heftig in Bern lobbyiert – mit Erfolg.

Vor allem die Senkung des Gewinnsteuersatzes sorgt für hohe Ausfälle für den Kanton und die Zürcher Gemeinden. Gemäss offiziellen Berechnungen kostet die Reform den Kanton 240 Millionen Franken jährlich und die Gemeinden insgesamt 205 Millionen .

Hohe Steuerausfälle

Allerdings zahlt der Bund dem Kanton Zürich 180 Millionen als Ausgleich, wovon der Kanton 120 Millionen an die Gemeinden weitergibt. Unter dem Strich sollen dem Kanton also 180 Millionen abhanden kommen und den Gemeinden 85 Millionen.

Die Kantonsregierung, die Städte Zürich und Winterthur sowie der Gemeindepräsidentenverband bezeichnen diese Ausfälle als verkraftbar und befürworten die Steuervorlage 17 im Verbund mit den bürgerlichen Parteien inklusive GLP und EVP. Finanzdirektor Stocker sagt gerne, die Umsetzung sei nötig und für Zürich massgeschneidert. Es gelte, die Firmen und Arbeitsplätze im Kanton Zürich zu behalten.

Linke fordert sozialen Ausgleich

Die Linke wiederum zweifelt die Berechnungen an und spricht von einem «Finanz-Grounding», den der Mittelstand wird ausbaden müssen. SP, Grüne und AL fordern eine Neuauflage, welche die Steuerabzüge für die Firmen stärker begrenzt und soziale Ausgleichsmassnahmen wie etwa höhere Familienzulagen vorsieht.