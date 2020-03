WC-Papier ist weg, Pasta beliebt und Dildos boomen

Während die Kantonsregierung noch über Massnahmen gegen das Virus spricht, sind viele Gestelle im Zürcher Einkaufszentrum Sihlcity schon leer gekauft. Hie und da hört man ungläubiges Gelächter von Einkäufern, die ihren Liebsten per Telefon die neue Sachlage erklären.

Raffiniertes Kochen mit frischen Zutaten ist an diesem Wochenende noch möglich, aber wer Haltbares sucht, kommt zu spät. Mehl, Reis, Linsen, Konserven – mehrheitlich weg. Auch Eier und Milch, egal ob Kuh-, Soja- oder Mandelmilch. Toilettenpapier sowieso. Die Stadt hat sich mit Vorräten fürs Bunkerleben eingedeckt.

Tageslieferung ausverkauft

Am Freitagmorgen haben sie in den Zürcher Läden die Regale noch aufgefüllt, dennoch spielen sich jetzt kleine Dramen der Entbehrung ab. Ein älterer Herr, an dem der Nachrichtenfluss offenbar vorbeigezogen ist, sucht nach einer Packung Stocki für sein Abendessen. Der Verkäufer kann ihm nicht helfen: Es sei verrückt, aber die heutige Lieferung sei schon wieder ausverkauft.

Im Zentrum Letzipark waren jene, die so was kommen sahen, schon früh unterwegs. Manche füllten nicht nur einen grossen Einkaufswagen bis oben hin, sondern gleich zwei: Seife, Tiefkühlpizzas, Fischstäbchen, Tiefkühlgemüse, Spaghetti, Hörnli, Pastasaucen. Von allem gleich mehrere Packungen.

«Hamsterkäufe sind das Letzte, was wir jetzt brauchen.»Mario Fehr, Zürcher Regierungsrat

Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr hält so was für nicht notwendig: «Hamsterkäufe sind das Letzte, was wir jetzt brauchen», sagt der oberste Chef des Amts für Militär und Zivilschutz. Er gehe davon aus, dass jeder Schweizer Haushalt bereits über einen gesunden Notvorrat verfüge.

Onlinehändler suchen Personal

Auch im Internet befeuert die Corona-Krise den Konsum – und zwar nicht nur, wo es um Grundnahrungsmittel geht. Das Versandhaus Digitec Galaxus verkauft zurzeit dreimal mehr Computerbildschirme als sonst. Es seien Tausende jeden Tag, sagt ein Sprecher. Es sehe ganz danach aus, als seien die Bürolisten, die nun Homeoffice machen müssten, unzufrieden mit den kleinen Monitoren ihrer Geschäftsnotebooks.

Auch das Gemüse neigt sich in dieser Filiale dem Ende zu.

Unerwartet ist ein anderer Boom: Es werden zurzeit doppelt so viele Erotikartikel verkauft wie im Vorjahr, zum Beispiel Dildos. Auch dies scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass sich die Leute auf eine längere Zeit in den eigenen vier Wänden einstellen. Weil das Geschäft bei Digitec Galaxus derart angezogen hat, sucht das Unternehmen nun dringend neue Mitarbeiter für seine Warenlager im Kanton Aargau.

Kompletter Wocheneinkauf im Netz

Mehr Personal hat auch der Onlineshop der Migros eingestellt. Dennoch bildet sich auf der Website von Le Shop zurzeit eine virtuelle Warteschlange: Wegen der rapide angestiegenen Nachfrage sind dort Wartezeiten eingeführt worden; am Freitagmorgen mussten sich Kunden bis zu 20 Minuten gedulden, ehe sie ihren Warenkorb füllen konnten. Hinzu kommen Lieferverzögerungen von drei Tagen.

Hier gab es mal WC-Papier: Leeres Regal in einem Zürcher Laden. Foto: hub

Die Zahl seiner Kuriere verdreifachen musste in den letzten Wochen auch der Zürcher Onlinehändler Farmy, der auf Bioprodukte spezialisiert ist, vor allem solche aus der Schweiz. Denn ob Backwaren, Fleisch, Gemüse oder Milch: Die Nachfrage hat sich seit Mitte Februar verdoppelt. Es zeige sich, dass viele jetzt den kompletten Wocheneinkauf online erledigten, sagt Co-Geschäftsführer Roman Hartmann. Auch Farmy sucht weiter dringend nach Personal, um den Ansturm bewältigen zu können.