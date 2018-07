Wärmer als im Hitzejahr 2003

Ende letzter Woche war es so weit: Im Furttal haben erste Gemeinden den Gemüsebauern Einschränkungen auferlegt, wie viel Wasser sie noch beziehen dürfen. Das Furttal gehört in trockenen Sommern zu den Sorgenregionen im Kanton Zürich, und doch sind dort mehrere grosse Gemüsebetriebe ansässig. Sie blicken nun mit Sorge auf ihre Felder. «Trotz Bewässerung merken wir bereits erste Einbussen bei der Qualität», sagt Beat Huber, Gemüsebauer in Buchs. «Und die Erträge brechen ein.»

Die Sorge der Bauern ist berechtigt. Schon der Februar und der März waren im Mittelland zu trocken. Die Vegetation startete deshalb mit einem Wasserrückstand. Und die Monate April, Mai und Juni gehören laut Meteoschweiz zu den zehn trockensten seit Beginn der Messungen 1864. An der Messstation Zürich-Fluntern fielen gerade mal 55 Prozent der üblichen Regenmenge. Dazu kommt die Wärme. Auch sie ist für die drei Monate rekordverdächtig: Die Durchschnittstemperatur an der Messstation Fluntern lag bei 15,8 Grad – das ist mehr als im Hitzesommer 2003 mit 15,4 Grad.

Bise trocknet alles aus

Was die Lage für die Landwirte zusätzlich verschärft: Die seit Tagen anhaltende Bise. «Eigentlich sind die Betriebe auf trockene Zeiten im Sommer eingestellt», sagt Walter Leuzinger, Präsident des Gemüseproduzentenverbands des Kantons Zürich. «Aber derzeit sind wir dauernd am bewässern, und doch ist am nächsten Tag alles wieder verdunstet.» Der Wasserbedarf ist enorm: Bei Temperaturen um 30 Grad verdunsten pro Quadratmeter Boden rund sechs Liter Wasser am Tag, bei Bise sind es deutlich mehr.

Noch sei die Lage zwar nicht dramatisch, sagen Leuzinger und Huber: «Aber lange darf es nicht mehr so weitergehen.» Zumal die Trockenheit Schädlinge wie Läuse und weisse Fliegen begünstigt. Und diese lassen sich kaum noch bekämpfen, da die meisten zugelassenen Pestizide bei hohen Temperaturen nicht mehr wirken.

Den Borkenkäfern gefällt's

Ähnlich schätzt Andreas Klöppel, Obstbaufachmann an der Landwirtschaftlichen Schule Strickhof, die Lage ein. Dass man frisch gesetzte Bäume wässern müsse, sei nicht unüblich: «Aber inzwischen wässern wir schon Bäume, die drei bis vier Jahre alt sind. Und die ertragen einen normalen Sommer problemlos, weil sie Wasser aus grösserer Tiefe saugen können.»

Zwar sterben gut verwurzelte Bäume nicht gleich ab, wenn sie zu trocken haben. Aber sie beginnen, Wasser aus den reifenden Früchten zurückzuziehen. Die Folge: Äpfel beispielsweise bleiben deutlich kleiner als üblich. Die Trockenheit kann auch aufs folgende Jahr Auswirkungen haben, wie Klöppel erklärt. Bäume legen bereits im Frühsommer die Blütenknospen für den nächsten Frühling an; erhalten sie zu wenig Wasser, so sind die Knospen schwächer, die Blüte im Folgejahr fällt weniger reichlich aus.

Zu schaffen macht die Kombination aus Trockenheit, Wärme und Wind auch den Wäldern. Derzeit herrscht in grossen Teilen des Kantons Zürich mässige Waldbrandgefahr, in den meisten anderen Kantonen ist die Gefahr sogar erheblich. Das sind genau die Bedingungen, die der Borkenkäfer mag. Was er auch mag: Fallholz, das nach dem Wintersturm Burglind noch immer in beträchtlichen Mengen im Wald liegt. Förster haben deshalb alle Hände voll zu tun, das befallene Holz wegzuräumen.

Gewitter bringt nicht viel

Und noch jemand leidet unter dem Wetter, und das schon seit Monaten: Die Allergiker. Im Moment sind es Graspollen, die in grossen Mengen in der Luft herumschwirren und die Heuschnupfen-Geplagten das Leben schwer machen.

Eine wirkliche Erlösung ist derzeit nicht in Sicht. Die Gewitter, die für die nächsten Tage angekündigt sind, lindern die Trockenheit nur für den Moment. Zwar können die Regenmengen örtlich gross sein, aber während eines Starkregens vermag das Wasser zu wenig in die ausgedörrte Erde einzudringen, es fliesst grösstenteils einfach ab. Für die Allergiker bringt ein Gewitter anfangs gar mehr statt weniger Belastung. Denn zu Beginn werden erst einmal Pollen aus höheren Luftschichten nach unten gedrückt, und wenn es zu regnen beginnt, saugen sich die Pollen voll und bersten. Erst nach etwa anderthalb Stunden ist der Spuk vorbei.

Längerfristig Entspannung brächte allerdings nur ein Landregen. Doch eine solche Wetterlage ist weit und breit nicht in Sicht, im Gegenteil. Aufs kommende Wochenende meldet Meteoschweiz bereits wieder heisses, sonniges und meist trockenes Wetter, und daran ändert sich auch kommende Woche wenig. (Tages-Anzeiger)