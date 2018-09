Walter Angst soll erster AL-Regierungsrat werden

Seit Ende August ist es beschlossene Sache: Die Alternative Liste will für die Wahl in den Regierungsrat im kommenden Frühjahr eine Kandidatin oder einen Kandidaten stellen. Daraufhin erteilte die Vollversammlung der AL dem Vorstand den Auftrag, eine passende Person zu finden.

Der Vorstand ist fündig geworden. Sie schickt den 57-jährigen Walter Angst ins Rennen, wie die AL am Freitag in einer Mitteilung schreibt.

Angst lebt und arbeitet in Zürich. Der Reallehrer leitet die Kommunikation des Mieterinnen- und Mieterverbands des Kanton Zürich. Seit 2002 ist er Gemeinderat der AL in Zürich. Zudem engagiert er sich in der Menschenrechtsgruppe augenauf.

FDP fehlt noch



Die Zürcher Regierungsratswahlen finden am 24. März 2019 statt. Bei der SVP tritt Baudirektor Markus Kägi nicht mehr an, bei der FDP verzichtet Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger auf eine erneute Kandidatur. Wie die SVP will auch die FDP ihren freiwerdenden zweiten Sitz halten. Die SVP hat neben dem Bisherigen Ernst Stocker Nationalrätin Natalie Rickli nominiert. Die FDP präsentiert Anfang Oktober jene Person, die mit der Bisherigen Carmen Walker Späh die beiden Sitze verteidigen soll.

Die SP tritt mit ihren beiden bisherigen Regierungsräten Jacqueline Fehr und Mario Fehr an, die CVP mit Regierungsrätin Silvia Steiner. Im Wahlkampf werden auch EDU, EVP, BDP, GLP und Grüne mit je einer Kandidatin oder einem Kandidaten mitmischen: Sie versuchen, neu einen Sitz im Regierungsrat zu erobern - oder zumindest viel Aufmerksamkeit für die gleichzeitig stattfindenden Kantonsratswahlen zu generieren. (ema/sda)