Warum versteigert Zürich nicht «ZH 1»?

Am Ende wars nur noch ein Duell zwischen «Steph1» und «brupo». Unter diesen Bezeichnungen überboten sich am 20. Dezember kurz vor Mitternacht zwei Zürcher Autofahrer. Ihr Ziel: Das Autoschild «ZH 911 000».

Steph1 hatte an der wöchentlichen Internetauktion des Strassenverkehrsamts am Mittag des letzten Auktionstags den Tarif durchgegeben. Er bot 17'500 Franken . Die Teilnehmer der Tage zuvor gingen nicht mehr darauf ein. Nur brupo stieg um 22.36 Uhr ein – gut eine Stunde vor Auktionsende. Um 23.39 Uhr bot Steph1 20'100 Franken , brupo gab auf. So schnappte sich Steph1 das Schild und machte sich selbst ein Weihnachtsgeschenk. Vermutlich ist er (oder sie) ein(e) Porschefahrer(in), denn 911 steht für den Kult-Porsche mit dieser Nummer. Ob dies zutrifft, will das Strassenverkehrsamt nicht bekannt geben. «Die Auktion ist anonym», sagt Sprecher Severin Toberer, der sich «über den sehr hohen Erlös für eine sechsstellige Nummer» freut. «So hohe Beträge erzielen in der Regel nur tiefe vierstellige Nummern.»

Fast gleichzeitig endete die Versteigerung von «ZH 8005» . «Saint» holte es sich für eher enttäuschende 17'000 Franken. Es ist nicht bekannt, ob saint aus Zürich-West, Postleitzahl 8005, kommt. Tage zuvor war «ZH 7755» für 22'422 Franken versteigert worden.

Auch für den Mittelstand erschwinglich

Bei «ZH 911 000» hatte es 61 Gebote gegeben. Ähnliche Angebotszahlen erzielen normalerweise weniger attraktive Nummern, was darauf hindeutet, dass auch der autoverrückte Mittelstand interessiert ist an Schildern mit mehr oder weniger tiefen Nummern. So gab es für «ZH 29 663» und «ZH 83 839» je 62 Gebote. Diese Schilder spülten 2550 respektive 1980 Franken in die Staatskasse.

Mit den Auktionen holt der Kanton Zürich durchschnittlich 2,5 Millionen Franken im Jahr. Das letzte Jahr lag mit 2'586'463 Franken ziemlich genau im Durchschnitt. Den höchsten Einzelerlös brachte mit 42'000 Franken das Kontrollschild «ZH 1280». Aber auch die niedrigsten Erlöse sind ansehnlich. 2017 waren es zwei Motorradschilder: «ZH 9752» und «ZH 8536» erzielten je 500 Franken.

«Das Geld liegt auf der Strasse»

Einen zweistelligen Millionenbetrag könnte man wohl mit der Versteigerung der bislang nicht existierenden ZH-Nummern 1 bis 999 erzielen. Doch der Regierungsrat ist nicht daran interessiert, diese herzustellen und versteigern zu lassen. Dies antwortete die Sicherheitsdirektion von Mario Fehr (SP) 2013 auf eine entsprechende Anfrage von FDP-Kantonsrat Thomas Vogel. Der Regierungsrat befürchtet, dass die Einnahmen für Schilder mit vierstelligen Nummern «nachhaltig einbrechen» würden und Schilder mit fünfstelligen Nummern «so sehr an Attraktivität verlieren würden, dass sie kaum mehr mit nennenswertem Erlös versteigert werden könnten». Ausserdem dürfe die Verwechslungsgefahr mit den Nummern «ZH 1 U» etc., die Zürcher Autohändlern vorbehalten sind, nicht unterschätzt werden.

Thomas Vogel befriedigt die Antwort nicht, das Verwechslungsargument findet er absurd, da sich viele ausländische Nummern nur in einem Buchstaben unterscheiden. «Das Geld liegt auf der Strasse», findet er. Es sei eine Win-win-Situation: Die Leistung des Staats sei minim, die Einnahmen wären hoch und die Zahlenden hätten auch noch Freude daran zu zahlen, so Vogel. Er habe auf keinen Vorstoss so viele positive Reaktionen erhalten. Aus ihnen sei hervorgegangen, dass zahlreiche Autofahrer bereit seien, grosse Beträge zu zahlen, berichtet Vogel. «Dieser Markt existiert, Millionen liegen brach.»

Da sich an der Meinung des Regierungsrats nichts geändert hat, überlegt sich Vogel einen weiteren, verbindlicheren Vorstoss zum Thema.

Zug versteigert «ZG 1»

Anders als Zürich macht es der Kanton Zug. Im Rahmen eines Sparprogramms hat der Zuger Kantonsrat auf Antrag der Regierung beschlossen, die bis in die 1980er-Jahre Garagisten vorbehaltenen tiefen Nummern zu versteigern. Im Februar gehts los, für «ZG 1» wird ein sechsstelliger Betrag erwartet.

Für «ZH 1000» hatte ein Mercedes-Fahrer 1998 131'000 Franken bezahlt. Mit 160'100 Franken die höchste Summe brachte die Auktion im Wallis für «VS 1» . Die Nummer war von einem Unternehmer ersteigert worden. Er verstand seine Aktion allerdings als Protestaktion gegen die Walliser Behörden, mit denen er im Streit lag, und montierte die Nummer auf ein Schild am Strassenrand. Später fand «VS 1» doch noch den Weg an sein Auto.

Das Zürcher Auktionsjahr 2018 ist übrigens recht schwungvoll gestartet. Fürs Schild «ZH 1833» hat ein Autofahrer 25'100 Franken hingeblättert. Heute Mittwochabend endet die Auktion der Nummer «ZH 7718».

So viel gäben Zürcher für spezielle Autonummern aus:

