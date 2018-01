Was in Zürich alles im Bioabfall landet

Das Vergärwerk Werdhölzli ist – nur knapp fünf Jahre nach Inbetriebnahme – bereits eine Erfolgsgeschichte. In den ersten Betriebsjahren konnte die Bioabfallmenge um ein Viertel gesteigert werden. Das Werk sei damit schon fast ausgelastet, melden die Betreiber stolz. Wenn da nur nicht die Sache mit dem Plastik und anderen Fremdstoffen wäre.

Die Qualität des Bioabfalls macht dem Zürcher Vergärwerk zu schaffen: weil viele Leute ihren Kompost nicht in den korrekten Kompostsäcklein entsorgen, sondern in rezyklierten Plastiksäcken, die sie fälschlicherweise für kompostierbar halten. «Ein Plastiksack aus rezykliertem Plastik ist immer noch ein Plastiksack und kein kompostierbares Säckli», sagt Leta Filli, Sprecherin von Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ). Man habe mit den Grossverteilern Migros und Coop deshalb eine Vereinbarung getroffen, dass sie ihre aus Recyclingmaterial hergestellten Plastiksäcke so beschriften, dass jedem klar ist, dass sie nicht kompostierbar sind.

200'000 Säckli, die nicht vergären

Neben Plastiksäcken landeten auch Blumentöpfe, Züri-Säcke, Windeln und vieles mehr im Bioabfall, sagt Filli, «aber Plastik ist der schlimmste Schadstoff überhaupt». Wenn jede Zürcherin und jeder Zürcher pro Woche nur einen einzigen Plastiksack in den Bioabfall werfen, sind das mindestens 200'000 Säck­­li, die nicht vergären. Man müsse sich vorstellen, dass jedes Plastiksäckli in tausend Stücke zerschnetzelt würde und schliesslich als Flüssigdünger oder Kompost auf dem Feld lande und auch dort liegen bleibe. Für die Abfallexpertin «ein irreversibler Vorgang».

Seit 2013 vergärt die Stadt Zürich Bioabfall im Werdhölzli, und seit 2014 wird dort auch Bioabfall aus acht Limmattaler Gemeinden verwertet. Die Erwartungen der Betreiber wurden übertroffen, immer mehr Bioabfall aus der Stadt Zürich und dem Limmattal landet in der Bioabfallsammlung statt im Kehricht. 2016 hat die Bevölkerung 16,8 Prozent mehr Bioabfall separat gesammelt als noch im Jahr zuvor, was rund 60 Kilogramm pro Einwohner entspricht. Und im Vergärwerk wird aus Bioabfall nicht nur Biogas produziert, sondern auch Flüssigdünger und Kompostprodukte.

Saftige Bussen

Aber die Verwertung von Bioabfall sei eine «junge Dienstleistung», sagt Filli. Deshalb brauche es noch viel Aufklärungsarbeit. Erst seit 2013 werden solche Abfälle in Zürich gesammelt, während Glas, Altmetall und Papier schon seit bald dreissig Jahren separat vom Kehricht entsorgt werden. Und die Stadt wachse, und zehn Prozent der Zürcherinnen und Zürcher seien permanent am Zügeln, sagt Filli. Von Gemeinde zu Gemeinde sei Grüngut nicht gleich Grüngut.

Während die gesetzlichen Vorgaben für alle gleich sind, variieren die anwendbaren Parameter von Ort zu Ort. Trotzdem, wenn ERZ feststellt, dass falsch gesammelt wird, informiert es im Quartier mit Merkblättern. «Für Fremdsprachige, Querleser und Lesefaule arbeiten wir mit Symbolen», sagt Filli. Denn Information ist für ERZ das A und O zur Minimierung der Fremdstoffe im Bioabfall. «Wir suchen aktiv den Dialog mit den Hausbesitzern, damit diese ihre Mieter richtig informieren können.» Und wenn es wiederholt zu Verunreinigungen kommt, schickt Entsorgung + Recycling Zürich den Kontrolldienst vorbei, um die Verursacher zu eruieren. Für diese gibt es dann eine saftige Busse von 150 Franken, dazu kommen 120 Franken Schreibgebühr obendrauf.

«Wer also Fremdstoffe in den Bioabfall wirft, schadet der Sache.»Leta Filli, Sprecherin von Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ)

Im Limmattal setzt man auf Trickfilme und Bildersprache, «damit wir die Flyer nicht in 25 Sprachen übersetzen müssen», sagt Gabriela Kofel, Assistentin des Geschäftsführers des Entsorgungsunternehmens Limeco in Dietikon, welches den Bioabfallabtransport in den Limmattaler Gemeinden koordiniert. Auch mit Aufklebern an den grünen Containern versucht man, die Fremdstoffe zu reduzieren.

Der prozentuale Anteil der Fremdstoffe scheint klein: Knapp ein Prozent des Bioabfalls im Limmattal sind Fremdstoffe, doch diese summieren sich im Jahr auf 66 Tonnen. Das sind 100 bis 200 Kehrrichtcontainer randvoll mit Raschelsäckli. «Wer also Fremdstoffe in den Bioabfall wirft, schadet der Sache», betont Filli. Wären die angekarrten Bioabfallmengen stark verschmutzt, müsste das Vergärwerk eine ganze Wagenladung im schlimmsten Fall im Kehrichtheizkraftwerk verbrennen. «Das kam zum Glück noch nie vor», sagt die ERZ-Sprecherin.

15'500 Tonnen weniger CO 2

Natürlich könne man Rüst- und Speisereste aus der Küche weiterhin mit dem Hauskehricht entsorgen, für eine gute Biogasproduktion seien diese im Vergärwerk aber viel besser aufgehoben. Was zählt, so Filli, sei die richtige Bereitstellung des Bioabfalls, beispielsweise in den kompostierbaren Säckli. Aber, «wer die Bioabfallsammlung nutzt, spart Geld». Denn mit dem Sammeln von Bioabfall könne man die Kehrichtmenge verringern, brauche also auch weniger Gebührensäcke zu kaufen. Gespart wird vor allem im Limmattal, denn anders als in der Stadt entstehen durch das Sammeln von Bioabfall keine zusätzlichen Abfuhrkosten, diese sind bereits durch die Abfallgrundgebühren gedeckt.

Ein Drittel des Haushaltkehrichts schweizweit besteht aus biogenen Abfällen. Dieses Potenzial gelte es für die Produktion von Biogas zu nutzen, sagen Experten. «Mit Energie aus Bioabfall wird das Klima geschützt. Denn die Produkte, die bei der Vergärung von Bioabfall entstehen, setzen kein zusätzliches CO 2 frei», sagte Biogas-Geschäftsführer Helmut Vetter bei der Eröffnung des Vergärwerks vor fünf Jahren. Wenn Bioabfälle also dort, wo sie entstehen, verwertet würden, werde der Kreislauf von Stoffen und Energie lokal geschlossen. Das Zürcher Vergärwerk erzeugt damit jedenfalls umweltfreundliche Heizenergie in Form von Biogas für rund 5600 Haushalte und verpufft dabei 15'500 Tonnen weniger CO 2 in die Atmosphäre als mit herkömmlichen Heizmethoden.

Durchschnittlich liefert das ERZ etwa 350 Tonnen Bioabfälle pro Woche ins Vergärwerk. Dort werden jährlich mehr als 25'000 Tonnen Bioabfall verarbeitet. Im Hintergrund steht das Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft, denn alle Liegenschaften, die über einen Erdgasanschluss verfügen, können Biogas zum Heizen, Kochen, Autofahren und zur Stromerzeugung nutzen, ohne bestehende Anlagen anpassen zu müssen.