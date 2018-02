Was ohne den Zürcher Steuerrabatt passiert

Zürich wirbt mit schwindenden Chancen um die Liebe einer Braut vom Typus: reich, mit fragwürdigem Charakter. Die Rede ist von den sogenannten Konzernfinanzierungsgesellschaften oder «Swiss Finance Branches». Das sind Ableger ausländischer Konzerne, die für den Kanton und seine Gemeinden zwar einträglich sind, aber primär dem Zweck dienen, andernorts Steuern zu minimieren – was besonders bei linken Politikern als amoralisch gilt. Sie stehen im Zentrum der Debatte um die sogenannte zinsbereinigte Gewinnsteuer, die seit Mittwoch um ein Kapitel reicher ist.

In Zürich sind im Vergleich mit anderen Kantonen viele solche «Finance Branches» angesiedelt, vor allem auch grössere. Laut der Finanzdirektion sind es deren 40. Angelockt worden sind sie mit Steuerprivilegien: Sie werden hier nur mit 2 bis 3 Prozent belastet – normale Firmen zahlen fast das Zehnfache. Weil die Schweiz solche Privilegien auf Druck der OECD fallen lassen muss, droht den «Finance Branches» ein Steuerschock, der sie von hier vertreiben würde. Denn sie sind mobil, gemeinsam beschäftigen sie weniger als hundert Angestellte.

Der Kanton möchte ihren Exodus verhindern und ihnen eine Ersatzlösung anbieten: die zinsbereinigte Gewinnsteuer, ein massgeschneiderter Rabatt für Firmen mit viel überschüssigem Eigenkapital. So liesse sich die Steuerbelastung für «Finance Branches» auf ein Niveau drücken, das mit jenem in Tiefsteuerkantonen und anderen OECD-Staaten konkurrenzfähig wäre. Allerdings war die zinsbereinigte Gewinnsteuer ein Hauptkritikpunkt der gescheiterten Unternehmenssteuerreform III. Der Bundesrat will sie darum nicht in der überarbeiteten Fassung haben, der Steuervorlage 17, allem Zürcher Lobbying zum Trotz.

Für den Kanton Zürich stellt sich nun die Frage nach den Konsequenzen, falls es dabei bleibt und die «Finance Branches» gehen.

Die erste Folge wären Steuerausfälle: Heute zahlen die 40 Firmen Steuern in zweistelliger Millionenhöhe. Zur Einordnung: Das Budget des Kantons beträgt 15 Milliarden.

Die zweite Folge wären fehlende Zusatzeinnahmen: Wenn dank einer zinsbereinigten Gewinnsteuer alle «Finance Branches» hier blieben, würden sie mehr zahlen als heute. Fast 180 Millionen Franken Steuern flössen an Kanton und Gemeinden. Es ist Geld, auf das die Finanzdirektion spekuliert, um einige der Lücken zu stopfen, die die Unternehmenssteuerreform anderswo reisst. Denn diese hat einen Wettbewerbsschub unter den Kantonen ausgelöst, und Zürich will den ordentlichen Unternehmensgewinnsteuersatz um 2 Prozentpunkte senken, um halbwegs mitzuhalten. Allein die Stadt Zürich verliert dadurch 200 Millionen Franken.

Die dritte Folge betrifft die Arbeitsplätze: Die 40 Unternehmen beschäftigen zwar wie erwähnt weniger als hundert Angestellte, angeblich handelt es sich aber um gute Steuerzahler. Tangiert wären zudem Dienstleister aus dem Banken- und Beratungsbereich, die den «Finance Branches» zudienen.

Steuersenkungen als Ersatz?

Die vierte Folge wäre politischer Natur: Die Zürcher FDP hat bereits angekündigt, sich bei einem Verzicht auf die ­zinsbereinigte Gewinnsteuer dafür einzusetzen, die ordentliche Unternehmensgewinnsteuer weiter zu senken, als dies Finanzdirektor Ernst Stocker tun will. Damit liessen sich die «Finance Branches» zwar nicht in Zürich halten, wie FDP-Präsident Hans-Jakob Boesch einräumt. Das Ziel sei aber, zur Kompensation neue Unternehmen anzuziehen.

Die «Finance Branches» funktionieren wie folgt: Das Unternehmen X stellt im Ausland Rasenmäher her, zu tiefen Lohnkosten. Statt den Gewinn vor Ort zu versteuern, überweist es das Geld an seinen «Finance Branch» in Zürich, der eine Beteiligung am Unternehmen X hält. Wenig später fliesst ein Teil dieses Geldes aus Zürich wieder zurück zum Rasenmäherhersteller, diesmal aber in Form eines Darlehens. Aus Eigenkapital wird dank diesem Umweg Fremdkapital – und solches kann man, wie jeder verschuldete Privatmann weiss, von den Steuern abziehen. So macht es auch der ausländische Rasenmäherproduzent.

Die Zürcher Regierung hat den Erhalt der «Finance Branches» mithilfe der zinsbereinigten Gewinnsteuer noch nicht aufgegeben. Sie wartet jetzt auf die detaillierte Begründung des Bundesrats für seinen Negativentscheid – und hofft auf die anschliessende Debatte im Bundesparlament.

(Tages-Anzeiger)