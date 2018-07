Wasserknappheit: Hittnau stellt die Dorfbrunnen ab

In der Umgebung von Bauma im Zürcher Oberland wird wegen des anhaltend trockenen Wetters das Wasser knapp. Als erste Gemeinde ergreift Hittnau die Initiative und ruft seine Bürger zum Wassersparen auf: Der Zulauf zu den örtlichen Quellen sei massiv zurückgegangen, da es seit Mitte April kaum Niederschläge gegeben habe, schreibt Hans-Ruedi Stettler von den Gemeindewerken, «auch die Grundwasserspiegel sind auf sehr tiefem Stand».

Deshalb ruft er seine Mitbürger auf, Wasser zu sparen. Es gehe nicht darum, aufs Duschen zu verzichten, aber: «Quellwasser zum Autowaschen, den Vorplatz abspritzen und den Rasen wässern ist unter diesen Umständen eine Verschwendung.» Die Dorfbrunnen hat Hittnau bereits abgestellt. Damit sich an der Situation etwas ändere, brauche es eine intensive Regenperiode, sagt Stettler. Selber wasche er sein Auto zwei-, maximal dreimal im Jahr. «Und dann auch bloss die Fenster. Ein Auto ist zum Fahren da, nicht zum Putzen!»

Unsitte Rasensprengen

Und was die grassierende Mode vom Rasensprengen angeht – Stettler hat es noch nie getan, auch nicht in den Rekordsommern der vergangenen Jahre. «Der Rasen wird braun, das stimmt.» Aber Stettler kann aus Erfahrung sagen: Das Grün kommt wieder. «Pünktlich mit dem wieder einsetzenden Regen.»

Stettler möchte mit seinem Aufruf die Menschen darauf aufmerksam machen, dass Wasser ein wertvolles Gut ist. «Wir sollten es nicht verschwenden.» Wenn er sehe, welche hohen Verbräuche Hittnau in diesen Tagen verzeichne, tue ihm das weh. Mit dem Aufruf kommt die Gemeinde Hittnau dem Nachbarn Bauma zuvor. Von Bauma bezieht Hittnau einen Teil seines Wassers. Die Baumer Wasserversorgung war es, die Stettler in den vergangenen Tagen über die drastisch gesunkenen Grundwasserspiegel informiert hat. Darüber, «dass, wenn es so weitergeht, bald nichts mehr kommt», wie Stettler sagt.

Im Kanton ist die Lage gemäss Dominik Bonderer, Sprecher der Baudirektion, weniger dramatisch. Einzelne Quellen könnten zwar durchaus stark von der herrschenden Trockenheit betroffen sein, und die Pegelstände der Fliessgewässer seien saisonbedingt tief, tiefer sogar noch als in anderen Jahren. «Momentan gibt es aber kein Entnahmeverbot für die Landwirtschaft.»

Bauern dürfen kein Wasser mehr aus Bächen verwenden

Im Kanton Thurgau setzt man aber seit heute Freitag auf ein teilweises Verbot der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern für die Landwirtschaft, weil die Fliessgewässer wegen der Trockenheit viel zu wenig Wasser führen.

Der Pegel des Bodensees liegt 60 Zentimeter unter der Norm. Die Massnahme betrifft Bäche, Flüsse und natürliche Weiher sowie Teiche für die Fischaufzucht oder Kanäle für die Nutzung von Wasserkraft. Ausgenommen sind Bodensee und Rhein. Entnahmen aus dem Grundwasser oder aus Quellen bleiben dort aber bis auf weiteres erlaubt. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)