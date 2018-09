Wasserverbrauch bricht im Kanton Zürich alle Rekorde

Jetzt ist es amtlich: Die diesjährige Regenarmut in den Monaten April bis Juli war in der Ostschweiz ein «Jahrhundertereignis». So drückt es Stephan Bader von Meteo Schweiz aus. Am Messstandort Winterthur-Seen war es gar die regenärmste Periode seit 1870. In Zürich-Fluntern fiel nur in den Jahren 1947 und 1949 ähnlich wenig Nass vom Himmel.

Ein paar Zahlenbeispiele: In Zwillikon im Knonaueramt fielen im April lediglich 9 Millimeter Regen. In den sechs Vorjahren waren es im selben Monat zwischen 74 und 130 mm gewesen. In Wädenswil gab es im Mai 56 Millimeter Niederschlag – im Vergleich zu 81 bis 222 mm seit 2012. Im Juni wurde mit 35 mm in Bülach am wenigsten Regen verzeichnet, wo in den Jahren zuvor 53 bis 197 mm fielen. Und im Juli gehörte Hinwil mit nur 26 mm zu den trockensten Gemeinden des Kantons. Im Oberland fallen in diesem Sommermonat ansonsten zwischen 64 und 330 mm. In der gewählten Messreihe, die Meteo Schweiz für den «Tages-Anzeiger» erstellt hat, befindet sich notabene der letzte sehr heisse Sommer 2015.

Extremsommer häufen sich

Für die ganze Ostschweiz gilt, dass von April bis Juli 2018 nur 46 Prozent der durchschnittlichen Regenmenge fiel. Dieser Wert wurde seit Messbeginn nur im Jahr 1870 unterboten. Im Hitzesommer 2003 waren es 79 Prozent.

Im August gab es dieses Jahr zwar auch Trockenperioden. Doch insgesamt fiel vergleichsweise viel Regen – man denke an die 1.-August-Gewitter. Am wenigsten Regen fiel in Bülach (80 mm), am meisten in Bauma (163 mm). «Der August lag in der Norm», sagt Stephan Bader.

Laut dem Klimaspezialisten dürften sich solche Extremsommer in Zukunft häufen: «Als Folge der erwarteten weiteren Erwärmung ist mit einem Rückgang der Sommerniederschläge zu rechnen.» Gemäss einem Modell von Meteo Schweiz, das bis 2060 reicht, dürfte in der Ostschweiz künftig bis zu 10 Prozent weniger Regen fallen. Im Westen und Süden dürfte es noch mehr sein. «Ohne wirksame Interventionen gegen die Klimaerwärmung könnte die Niederschlagsabnahme im Westen und im Süden der Schweiz bis Ende des Jahrhunderts gegen 30 Prozent betragen», sagt Bader. Entsprechend wird das Thema Wasser künftig immer wichtiger.

Bader ist erstaunt, dass dieses Jahr aus den Zürcher Gemeinden kaum Sparaufrufe kamen. Tatsächlich gab es nur vereinzelt Anweisungen, den Swimmingpool nicht neu zu befüllen oder beim WC – dem grössten Wasserverbraucher – die Spartaste zu drücken. Meist stellten die betreffenden Gemeinden aus Glaubwürdigkeitsgründen die Laufbrunnen ab.

Der Zürichsee ist das schier unerschöpfliche Reservoir des Kantons und liefert 40 Prozent des Trinkwassers.

Wassernot aber herrschte nicht. Das hat zwei Gründe: Erstens ist genug Wasser vor­handen. Der tägliche Bedarf im Kanton liegt bei rund 380 Millionen ­Liter Trinkwasser, also 380000 Kubikmetern. An Spitzentagen braucht es 600000 Kubik, lieferbar wäre täglich über eine Million, wie Wolfgang Bollack von der kantonalen Baudirektion sagt. Der Zürichsee ist das schier unerschöpfliche Reservoir des Kantons und liefert 40 Prozent des Trinkwassers. Weitere 40 Prozent sind Grundwasser, 20 Prozent kommen aus Quellen.

Zweitens sind die Zürcher Gemeinden mit riesigen Leitungsrohren vernetzt. Oft sind sie in sogenannten Gruppenwasserversorgungen organisiert, die wiederum mittels dieser «Trinkwasserautobahnen» mit weiteren Versorgern verbunden sind.

Video: Helikopter brachten Wasser auf die Alpen

In eine prekäre Lage können allerdings Landwirte geraten: wenn sie Kulturen bewässern müssen, die ansonsten genügend Regen abbekommen und deshalb die Bewässerungsanlagen fehlen. So hat der Kanton den Gemeinden Ende Juli erlaubt, ausserordentliche (und unentgeltliche) Wasserentnahmen zu bewilligen.

Angezapft werden durften allerdings nur der Zürich-, der Greifen- und der Pfäffikersee sowie die grösseren Fliessgewässer Rhein, Thur, Limmat, Sihl, Reuss und Glatt. Grund für die Notmassnahme waren die vielen Gesuche von Landwirten. Insgesamt wurden 57 Bewilligungen erteilt, bilanziert Bollack. In jüngster Vergangenheit sind nur in den Hitzesommern 2003, 2006 und 2015 derartige Notbezüge bewilligt worden. Diese Bewilligungen sind wohl auch der Grund, weshalb nur wenige Bauern wegen illegalen Wasserbezugs verzeigt werden mussten. Den Statthalterämtern sind nur zwei Verzeigungen bekannt. Die beiden Landwirte mussten eine Busse von 300 beziehungsweise 400 Franken zahlen.

Vor allem Gemüsebauern brauchen enorm viel Wasser, um ihre Kulturen zu pflegen. Walter Leuzinger aus Oberengstringen, Landwirt und Präsident der Zürcher Gemüseproduzenten, schätzt, dass er dieses Jahr mehr als doppelt so viel Wasser gebraucht hat wie üblich. Das werde sich sicher in seiner Wasserrechnung niederschlagen, die um ein paar Tausend Franken höher ausfallen werde. Er will sich aber nicht beklagen, denn er könne so viel Wasser beziehen, wie er wolle. Zudem habe er nur einen kleinen Betrieb von einer knappen Hektare.

Überraschenderweise wurde in Zürich nur 2 Prozent mehr Wasser gebraucht als im Durchschnitt seit 1993.

Ungleich grösser ist die Anbaufläche der Gebrüder Meier in Dällikon im Furttal. Der Grosshändler hat diesen Sommer einen Drittel bis 50 Prozent mehr Wasser gebraucht, schätzt Anbau-Chef Fritz Meier. Doch auch er will nicht jammern. Das stabile Wetter und die ausbleibenden Regentage hätten die Arbeit planbarer gemacht. Andererseits sei es für die Feldarbeiter wegen der hohen Temperaturen sehr hart gewesen. Auch habe teils die Qualität der Ware gelitten.

Im Furttal und in der weiteren Umgebung war der Rekordsommer 2018 gut spürbar. Das zeigen die Zahlen der Gruppenwasserversorgung Furttal (GWF). Diese beliefert 13 Gemeinden mit Wasser, sobald ihnen zu wenig aus eigenen Quellen und dem Grundwasser zur Verfügung steht. Von April bis August hat die GWF 2,51 Millionen Kubikmeter Wasser ausgeliefert. Das ist so viel wie noch nie. Der bisherige Rekord lag bei 2,09 Millionen (2003). Üblich sind Werte zwischen 1,5 bis 1,9 Millionen. Spitzentag war im Furttal der 30. Juni mit 23600 Kubikmeter. Davon ging laut Betriebsleiter Karl Strickler ein gutes Drittel an Gemüsefarmen. Den täglichen Normalverbrauch beziffert Strickler mit 10000 bis 12000 Kubik.

Bilder – Hitzewelle überrollte die Schweiz

Die GWF ist in die Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (GVG) integriert, welche 29 Städte und Gemeinden beliefert. Auch die GVG meldet einen «absoluten Rekord»: Am 6. August hat sie 51360 Kubikmeter Wasser geliefert. Der bisherige Spitzenwert, 43500 Kubik, stammt von 2003. Der Durchschnittswert liegt im Sommer bei rund 30000 Kubikmeter. Gemäss Strickler war es kein Problem, die benötigte Menge zu liefern. Die Unterländer mussten einfach mehr Wasser von den Partnerversorgungen aus Winterthur und vor allem Zürich beziehen.

Zürich ist anders

Zürich ist das Stichwort. Oder besser: der Zürichsee, dem jährlich 2 Prozent des Volumens entnommen werden. Die Zürcher Wasserversorgung beliefert die Stadt und 67 Gemeinden – im Juli mit 5,7 Millionen Kubikmeter Wasser. Die 67 Gemeinden lagen in den diesjährigen Extremmonaten bis zu 68 Prozent über dem Durchschnitt.

Anders die Stadt selbst. Überraschenderweise wurde in Zürich nur 2 Prozent mehr Wasser gebraucht als im Durchschnitt seit 1993. Der Verbrauch pro Person betrug gemäss Hans Gonella, Sprecher der Wasserversorgung, 154 Liter am Tag. Das ist gar 6 Liter weniger als noch vor zehn Jahren. Gonella führt dies auf den Rückgang von Landwirtschaft und Industrie zurück. So wurden Höfe wie der Juchhof verkleinert, verschwanden Schrebergärten oder eine wasserintensive Industrie wie die Toni-Molkerei. Auch wirken offenbar Wassersparmassnahmen.

Wie viel die Landwirtschaft ausmacht, zeigen ebenso die Zahlen aus dem Oberland. Auch die Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland, die gut ein Dutzend Gemeinden beliefert, meldet Rekordzahlen. Im Juli wurde ein Allzeithoch von 690000 Kubikmetern gepumptem Wasser erreicht. Der Spitzentag war der 31. Juli mit 32200 Kubik. Das ist fast dreimal so viel wie üblich. «Der Sommer 2018 war wirklich ausserordentlich», sagt Marcel Schudel von der Oberländer Wasserversorgung. Auch die Quellerträge rund um den Bachtel seien stark zurückgegangen. Und sogar die Grundwasserpegel seien gesunken.

(Tages-Anzeiger)