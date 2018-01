Wegen Trump: Zuschauerterrasse am Flughafen am WEF geschlossen

Trump-Spotter haben das Nachsehen: Aus Sicherheitsgründen bleibt die Zuschauerterrasse des Flughafens Zürich während der Anreise des US-Präsidenten Donald Trump ans Weltwirtschaftsforum (WEF) geschlossen, wie die Verantwortlichen mitteilen; genauer am 25. Januar am Vormittag und am 26. Januar am Nachmittag.

Der Flughafen erwartet während des WEF in Davos zusätzliche Flugbewegungen im Umfang der letzten Jahre, einschliesslich zahlreicher Helikopterflüge, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Der Spitzenwert während des WEF übertreffe den über das Gesamtjahr gerechneten Durchschnittswert um rund 130 Flugbewegungen pro Tag.

36 Flugzeuge in Dübendorf

Je nach Grösse der Maschinen stehen insgesamt 62 Standplätze für die WEF-Flugzeuge zur Verfügung. Diese sind bereits für angemeldete Delegationen reserviert. Weitere WEF-Besucher erhalten für ihre Maschinen maximal drei Stunden Zeit für das Ein- und Ausladen. Nachher müssen sie den Flughafen Zürich wieder verlassen.

Der Flugplatz Dübendorf wird von rund 36 Flugzeugen angeflogen. Auch in diesem Jahr sind hier Direktabfertigungen möglich. Das diesjährige WEF findet vom 23. bis zum 26. Januar in Davos statt. Der Flughafen Zürich rechnet aber bereits mit zusätzlichen Flugbewegungen am Montag, 22. Januar. (lop/sda)