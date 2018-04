Wegweisendes Urteil wegen heimlicher Sexvideos

Vor dem Bezirksgericht Winterthur beteuerte der 30-Jährige, dass es ihm leidtue. «Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss», sagte der schlaksige, jünger aussehende Mann, bleich, mit Hornbrille und Koteletten. Dass er sich das nicht vorstellen konnte, war wohl sein Hauptproblem.

Der Mann filmte ab 2007 seine damalige Freundin und sich beim Sex, ohne dass sie es bemerkte. Als sie das erste Mal eine Kamera entdeckte, trennte sie sich nach drei Jahren von ihm. Ein paar Jahre später begann der junge Mann die Videos teilweise mit ihrem vollen Namen auf alle möglichen Internetportale wie Pornhub, Youporn, Xhamster, Heavy-r zu stellen. Sogar auf Youtube unter Verwendung ihres Namens. Er ­bewarb die Videos mit Sprüchen wie «slutty teen», «perfect tits» oder «first time anal». Zudem fertigte der Winterthurer in ihrem Namen Linkedin- oder Xing-Profile an, veröffentlichte darin Screenshots aus den Videos und bot in ihrem Namen Sexdienstleistungen an.

Videos von mehreren Frauen

Der heute 30-Jährige hörte damit auch nicht auf, nachdem die Polizei wegen seinem Tun bereits eine erste Hausdurchsuchung bei ihm durchführte und er kurzzeitig in Haft kam. Wiederum erstellte er Profile mit ihrem Namen, veröffentlichte Screenshots. Das Ganze dauerte mehr als ein Jahr. Seine Ex-Freundin verlor ihren Job und kämpft heute mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie befindet sich in Therapie.

Von einer weiteren jungen Frau, die mit ihm befreundet war, fertigte der Mann ein Video an, wie er ihre Brüste berührte, als diese nach dem Ausgang und alkoholisiert eingeschlafen war. Auch dieses veröffentlichte er auf Internetplattformen. Von einer Nachbarin veröffentlichte er heimlich aufgenommene Videos von ihren Brüsten und ihrem Gesäss, teilweise unter Nennung ihres Namens, sein Nickname «Spyass».

Schlüsselbund und Feuerzeug als Kameras benutzt

Vor Gericht hatte der Mann keine richtigen Erklärungen für sein Verhalten. Er habe viel gekifft zu dieser Zeit, sei nicht zufrieden mit seiner beruf­lichen Situation und seinem Leben gewesen. «Ich wollte nur gucken, wie die Leute auf die Videos reagieren», sagte er. Er sei überrascht gewesen, wie viele Menschen in der Umgebung sie gesehen hätten. Dass der Name seiner Ex-Freundin immer wieder auftauchte, sei so gewesen, weil er die Bilddatei mit ihrem Namen versehen habe. Aus Rache habe er nicht gehandelt. Warum er dann Profile in ihrem Namen erstellt hat, wusste der junge Mann nicht mehr.

Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland klagte den Mann wegen Schändung, mehrfacher Verleumdung, mehrfacher Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahme­geräte, wegen mehrfachen Inverkehrbringens von Abhör-, Ton und Bildaufnahmegeräten, der mehrfachen Pornografie und wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz an. Bei der Hausdurchsuchung stellten die Polizisten eine Hanf-Indoor-Anlage sicher. Ebenso als Schlüsselbund und als Feuerzeug getarnte Digitalkameras.

Schadenersatz für Ex-Freundin

Der Staatsanwalt forderte eine Freiheitsstrafe von 26 Monaten für den Winterthurer, sechs davon unbedingt. Eine happige Strafe. Dazu eine Busse von 500 Franken sowie Schadenersatz und Genugtuung für seine Ex-Freundin.

Der Verteidiger forderte 6 Monate bedingt für seinen geständigen Klienten. Unter anderen die Anklagepunkte der Schändung und der Pornografie seien nicht erfüllt, sagte er. Für eine Schändung müssten gravierendere sexuelle Handlungen vorgenommen worden sein. Pornografie seien die Aufnahmen ebenfalls nicht gewesen, da es sich um ein Liebespaar beim Sex gehandelt habe. Pornografie ist in der Schweiz ­erlaubt, nicht aber, sie Kindern unter 16 Jahren zugänglich zu machen. Dass sein Mandant dies in Kauf genommen habe, sei nicht richtig, da sonst fast alle Videos auf den betreffenden Seiten strafrechtlich verfolgt werden müssten. Der Angeklagte habe auch nicht aus Rache, sondern eher aus Unreife ­gehandelt.

Das Winterthurer Gericht folgte in seinem Urteil weitgehend den Anträgen des Staatsanwalts. Der 30-Jährige wurde in praktisch allen Punkten schuldig ­gesprochen. 26 Monate Gefängnisstrafe, wovon er 6 abzusitzen hat, sind die Folge. Er muss seiner Ex-Freundin einen Schadenersatz von 4200 und eine Genugtuung von 8000 Franken zahlen.

«Würden Sie wollen, dass die Presse unter Nennung Ihres Namens über ­diesen Gerichtsfall berichtet?»Richterin zum Angeklagten

«Das Gericht kann sich keine schlimmere Form der Verletzung des Intimbereichs vorstellen», begründete die Richterin das Urteil. Die Höchststrafe dafür ist drei Jahre Gefängnis. Zudem könne man sich nicht vorstellen, wie der Verurteilte auf die Idee habe kommen können, dass die schlafend alkoholisierte Kollegin ihre Einwilligung für die Intimität sowie das Filmen gegeben hätte.

«Würden Sie wollen, dass die Presse unter Nennung Ihres Namens über ­diesen Gerichtsfall berichtet?», sagte die Richterin zum Angeklagten. «Private Dinge dürfen nicht ins Internet.» Das Gericht betrachte die vorliegende Straftat als gravierend und wolle dem Angeklagten Zeit geben, das einzusehen.

Der Staatsanwalt zeigte sich zufrieden mit dem Urteil: «Ich hoffe, es hat eine gewisse präjudizierende Wirkung», sagte Philipp Ziegler. «Das Ausmass ­solcher Taten im Internet ist enorm.»

