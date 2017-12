Wenn alle Sitze frei werden

Seit 16 Jahren ist Marcel Fuchs im Gemeinderat von Rifferswil, acht Jahre davon als Präsident. «In einer so langen Zeit verbraucht man viel Energie, vor allem wenn man Familie und einen anspruchsvollen Job hat», sagt Fuchs. Darum hat er auf Frühling seinen Rücktritt angekündigt. Und das hat nicht nur er getan. Im siebenköpfigen Gemeinderat will nämlich nur einer weitermachen, alle anderen demissionieren. Noch schlimmer sieht es bei der Primarschulpflege aus. Dort treten alle fünf Mitglieder inklusive des Schulpräsidenten geschlossen zurück.

Der Aderlass trifft die Gemeinde in einer heiklen Phase.



Gemeindepräsident Marcel Fuchs nennt die Situation in Rifferswil «aussergewöhnlich und nicht einfach», denn dieser Aderlass trifft die Landgemeinde mit 1100 Einwohnern in einer heiklen Phase. Wegen finanzieller Engpässe musste Rifferswil vor zwei Jahren den Steuerfuss um 22 Prozent anheben. Zudem laufen Sondierungsgespräche mit Nachbargemeinden über mögliche überkommunale Kooperationen und womöglich gar eine Gemeindefusion. Eine Zusammenarbeit hat die Gemeindeversammlung vor Weihnachten abgesegnet: Das Steueramt Rifferswil wird mit jenem von Hausen zusammengelegt.

Es fehlt die Zeit

Gemeindepräsident Fuchs bezeichnet die Rücktrittswelle als «zufällig», in seiner Behörde herrsche eine angenehme Atmosphäre. Allerdings räumt er ein, dass die Arbeit komplexer und die Ansprüche der Bevölkerung grösser geworden seien in den letzten 16 Jahren: «Darum ist ein Behördenamt mit Familie und Beruf immer schwieriger zu vereinbaren.» Das bestätigt Daniel Schneider, der parteilose Finanzvorstand, der nach vier Jahren im Gemeinderat ebenfalls nicht mehr weitermachen will. Er hat vor kurzem eine anspruchsvolle Führungsaufgabe übernommen. «Wenn du in dieser Situation zu Hause noch zwei schulpflichtige Kinder hast, ist ein Behördenamt obendrauf einfach zu viel», sagt Schneider.

Auch Schulpräsident Urs Heimann, der von Amtes wegen auch im Gemeinderat ist, fehlt die Zeit. Der vierfache Familienvater und Vollzeit arbeitende Softwareingenieur betont, dass kein Konflikt die Rücktrittswelle ausgelöst hat, sondern eher der Zusatzaufwand, der durch die stark steigenden Schülerzahlen und den damit verbundenen Schulhaus­neubau verursacht wurde.

Ein weiterer Grund für die Rücktritte aus einer Behörde kann die Höhe der Entschädigung sein. In Rifferswil liegt diese bei jährlich 4000 Franken für ein Schulpflegemitglied und 9000 Franken für einen Gemeinderat; 11'000 Franken erhält der Schulpräsident, 14'000 der Gemeindepräsident. Bei allen kommen die Sitzungsgelder dazu. Im Vergleich mit anderen Gemeinden sind diese Entschädigungen eher bescheiden.

Vorschläge bis Ende Januar

Heimann glaubt aber nicht, dass dies in Rifferswil ein Rücktrittsgrund ist: «Reich wird man als Schulpräsident nirgends, für mich ist unsere Entschädigung angemessen.» Ein Behördenamt entspricht in Rifferswil gemäss online publizierten Angaben je nach Ressort etwa einem 10- bis 40-Prozent-Job.

Am 15. April findet in Rifferswil der erste Durchgang der Erneuerungswahlen statt. Wer dann zur Wahl steht, ist noch völlig offen. Die Wahlvorschläge müssen bis Ende Januar eingereicht sein. Die Kandidatensuche läuft aber schon länger. Sowohl der Gemeinderat als auch die Schulpflege haben im Sommer Informationsabende und Workshops veranstaltet, bei denen die Ämter vorgestellt wurden. Fuchs bezeichnet das Interesse der Bevölkerung als «zurückhaltend».

Sollte es nötig werden, hätte der Gemeindepräsident auch einige Mitbürgerinnen und Mitbürger im Kopf, die er direkt zur Kandidatur für ein Gemeinderatsamt ermuntern würde. Urs Heimann ist für die Schulpflege zuversichtlich. Er weiss von mehreren Personen, die sich konkret für die Mitarbeit in der Schulpflege interessieren.

Gefragt nach der Zukunft seiner Gemeinde, will sich Präsident Fuchs nicht festlegen. Die Zusammenlegung der Steuerämter sei wohl der erste Schritt zu weiteren Kooperationen. Auch wenn eine Fusion nicht seinem Wunsch entspreche, sei eine solche unumgänglich, wenn man nicht genügend Behördenmitglieder finde oder die Eigenständigkeit nicht mehr finanzierbar sei.

Säuliamt besonders betroffen

Speziell im Säuliamt scheint der Kandidatenmangel für Gemeindebehörden besonders akut zu sein. Gemäss einer Umfrage in den Gemeinden dieses Bezirks sehen 71 Prozent der Befragten die Suche nach Behördenmitgliedern als Problem. Vor knapp zwei Jahren war Maschwanden (638 Einwohner) an der Reuss in der Zwickmühle. Für eine Ersatzwahl in den Gemeinderat konnte einfach kein Nachfolger gefunden werden. Der Wahltag fand trotzdem statt. Es wurden acht verschiedene Namen auf die Wahlzettel geschrieben. Doch keine Person erreichte das absolute Mehr von 20 Stimmen. Für den zweiten Wahlgang stellte sich im letzten Moment ein Kandidat zur Verfügung, der auch gewählt wurde. Für die Wahlen im Frühling sieht die Situation in Maschwanden nicht schlecht aus. Aus dem Gemeinderat treten zwar zwei Personen aus, unter ihnen der langjährige Präsident Andreas Binder. Doch eine Kandidatin hat sich bereits gemeldet, und Binder ist zuversichtlich, dass bis 3. Januar noch eine zweite Person dazukommen wird.

16 Rücktritte in Bubikon

Problematisch ist die Situation auch in der Gemeinde Bubikon im Zürcher Oberland. Dort treten total 16 Behördenmitglieder zurück, darunter fünf von sieben Gemeinderäten. Ob es genügend neue Kandidaten gibt, ist noch ziemlich unsicher. Anmeldeschluss ist in Bubikon bereits Mitte Januar.

Die acht Porträts:

Die Standhafte





Ursula Gross Leemann

FDP, Küsnacht

An der Goldküste sind viele Frauen politisch aktiv, vor allem in der FDP. Die bekanntesten sind Alt-Bundesrätin Elisabeth Kopp und Alt-Regierungsrätin Ursula Gut. Eine von ih-nen ist auch Ursula Gross Leemann, Finanzvorsteherin in Küsnacht. Wie ihre berühmten Parteikolleginnen ist Ursula Gross Leemann eine selbstbewusste Politikerin, die sich getraut, ihre Meinung zu sagen. So wurde sie 2009 bekannt, als sie sich vor dem Urnengang kritisch über die Pauschalbesteuerung äusserte. Sie bezeichnete es an einer FDP-Delegiertenversammlung als ungerecht, dass reiche Schweizer so viel mehr Steuern bezahlen müssten als ihre reichen ausländischen Nachbarn.

Tatsächlich wurde die Pauschalbesteuerung abgeschafft – und Ursula Gross Leemann von ihrer Partei abgestraft: Die Küsnachterin hätte auf dem letzten Listenplatz statt auf dem ersten Ersatzplatz zu den Kantonsratswahlen antreten müssen. Daraufhin verzichtete sie auf eine Kandidatur. Später wurde sie rehabilitiert und kandidierte bei den Nationalratswahlen auf einem aussichtsreichen Platz. Ursula Gross Leemann ist in einer politischen Familie in Zürich aufgewachsen, allerdings in einer sozialdemokratischen. Trotzdem ist sie seit bald 40 Jahren in der FDP und seit über 20 Jahren in der Küsnachter Kommunalpolitik aktiv, zuerst in der RPK, dann im Gemeinderat. Dort setzt sie sich für gesunde Finanzen und einen tiefen Steuerfuss ein. Und sie kämpfte gegen zu hohe Abgaben in den kantonalen Finanzausgleich. Im Frühling beendet die 60-jährige Rechtsanwältin und Mutter dreier erwachsener Kinder ihre lange Karriere im Dienste der Gemeinde. (sch)

Der Sich-selbst-Abschaffer

Markus Braun, parteilos, Hirzel

Er sass da, etwas erhöht auf dem Podium im Horgner Schinzenhofsaal. Vor ihm: 545 Stimmberechtigte aus Horgen und Hirzel. Neben ihm: Theo Leuthold, Gemeindepräsident der Seegemeinde, der in bester Conférencier-Manier die erste gemeinsame Budgetversammlung leitete. Dass Markus Braun «seinen» Schäfchen vom Hirzel nichts zu sagen hatte, war eine Premiere in den letzten gut 15 Jahren. Denn Braun ist seit 2002 Gemeinderat und seit 2006 Gemeindepräsident. Ab nächster Woche ist seine Zeit im Amt vorbei. Braun hat in den letzten Jahren viel Energie dafür aufgewendet, sein eigenes Amt abzuschaffen.

Jetzt ist es vollbracht: Hirzel wird am 1. Januar 2018 in Horgen eingemeindet und ist statt eigenständige Gemeinde wieder Ortsteil. Nach 244 Jahren und 233 Tagen Unabhängigkeit. Warum die Fusion? Böse Zungen behaupten: weil Landeigentümer sich eine Aufwertung erhoffen, wenn die Berg­gemeinde zum steuergünstigen Horgen gehört und nicht mehr als Steuerhölle Hirzel verschrien ist. Die richtige Antwort hat auch mit Finanzen zu tun, ist aber technischer und profaner. Der neue innerkantonale Finanzausgleich macht es den kleinen Gemeinden nicht einfach. Deshalb begeben sich auch die Nachbargemeinden Schönenberg und Hütten in die starken Arme der Stadt Wädenswil. Seine letzte Amtshandlung hat Rechtsanwalt Markus Braun am Mittwoch vollzogen: lesen des Bundesgerichtsurteils, das Fusionsgegner gegen den Zusammenschluss mit Horgen angestrengt haben. Und die Lektüre muss ihm gefallen haben. Das Gericht hat den Fusionsvertrag als gültig anerkannt. (pu)

Der Ausdauernde

Hanspeter Haug

SVP, Weiningen

«Er ist im Stall», sagt seine Frau am Telefon. Freundlich, aber bestimmt. Ob man eine Stunde später anrufen könne. Was heisst: Wenn der Gemeindepräsident im Stall ist, darf er nicht gestört werden. Hanspeter Haug ist Landwirt und stammt aus einer traditionsreichen Weininger Bauernfamilie. Er selbst bezeichnet sich als «der Scholle verbunden». Er ist einer der amtsältesten «Gemeindemunis» des Kantons, wurde 1994 für die SVP in den Gemeinderat gewählt, seit zwölf Jahren ist er Gemeindepräsident. Damit liegt er allerdings amtszeitmässig weit hinter seinem Grossvater Hans Haug zurück, der über dreissig Jahre in der Exekutive des Weindorfs im Limmattal sass.

Hanspeter Haug war zudem von 2003 bis 2015 Mitglied des Kantonsrats, wo er sich jeweils dann in ruhigen, aber klaren Worten äusserte, wenn es «um die Scholle» ging. Oder um den Gubrist. Dieses Jahr konnte Haug die grösste Frucht seines langjährigen politischen Engagements ernten. Und zwar mit einem Riesenchlapf. Beharrlich hatte er von Bund und Kanton gefordert, dass die Gubristeinfahrt im Bereich seiner Gemeinde einen Deckel bekomme. Keine Chance habe er damit, musste er sich anhören. Doch Haug setzte auf das Sprichwort «Steter Tropfen höhlt den Stein». Diesen November drückte er auf den Knopf, der die erste Sprengung für die dritte Röhre auslöste. Der haugsche Deckel kommt. Hanspeter Haug tritt bei den kommenden Wahlen nicht mehr an. «Sonst hätte man mir eine Inventarnummer angehängt», sagt er. Doch bedeutet das nicht notgedrungen das Ende der Ära Haug in Weiningen. Haugs haben drei Kinder. (net)

Der Jungspund

Simon Mösch

BDP, Wila

Simon Mösch ist 23 Jahre alt und hat vor einem Jahr eine Sensation geschafft: Als politischer Neuling und als einziges BDP-Mitglied im Dorf hat er in der SVP-Hochburg Wila einen 58-jährigen gestandenen SVP-Kandidaten ausgestochen, der Vorstandsmitglied im Zürcher Bauernverband war. Als ihm am Wahlsonntag der Leiter des Wahlbüros mitteilte, dass er den Sprung in den Gemeinderat geschafft habe, war ihm schon etwas mulmig zumute: «Ich war ja eigentlich noch gar nie politisch tätig.» Trotzdem bekam er das politisch wichtige und anspruchsvolle Finanzressort zugewiesen – wie er es gewünscht hatte. Die Kollegen seien überhaupt von Anfang an nett zu ihm gewesen und hätten ihn auch ernst genommen, sagt Mösch.

Wie wichtig starke Gemeinden sind, ist ihm bei einem längeren Aufenthalt in Peru aufgefallen. «Wo die Macht aufgeteilt ist, sinkt die Korruptionsgefahr», sagt der Volkswirtschaftsstudent, der mittlerweile zusammen mit seiner Frau in Wila ein Restaurant eröffnet hat. Der Dreispitz, das letzte Speiselokal im Dorf, wäre sonst zugegangen. «Wir brauchen eine Beiz im Dorf, nicht zuletzt, damit die Wilemer einen Treffpunkt haben», findet er. Mittlerweile ist Simon Mösch auf dem harten Pflaster der Gemeindepolitik gelandet: Anfang Dezember hat die Gemeindeversammlung das Budget zurückgewiesen, das eine Steuerfuss­erhöhung um sieben Prozentpunkte vorsah. «Es gab wenig sachliche Gründe dagegen», sagt Mösch. «Wir hatten die besseren Argumente.» Doch in einer Demokratie gewinne halt die Mehrheit. Schon tönt der Jungspund wie ein alter Hase. (net)

Die Senkrechtstarterin

Therese Schläpfer SVP, Hagenbuch

Selten verlief die Karriere einer Gemeinderätin so steil wie bei Therese Schläpfer (58). Aufgewachsen in Ormalingen BL, Maître de Cabine bei der Swissair, zog Schläpfer 1993 mit ihrer Familie nach Hagenbuch. Dank ihrer drei Kinder habe sie sich schnell integriert, sagt sie. Integration sollte ihr Kerndossier werden, nachdem die SVP sie 2010 für den Gemeinderat anfragte. 2014, eben erst Gemeindepräsidentin geworden, lehnte sich Schläpfer gegen die Kosten von 600'000 Franken pro Jahr für eine Flüchtlingsfamilie auf. Als unbekanntes Landei begann sie den Kampf gegen die Verwaltungsprofis von Kanton, Bund und der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb).

Seitengross berichtete der «Blick» über «Sozialirrsinn» – die SVP hatte ihr Wahlkampfthema, Kesb wurde zum Schimpfwort. Landesweit berichteten die Medien über die ­Gemeindeversammlung, als das 1000- Seelen-Dorf Hagenbuch den Aufstand probte. Therese Schläpfer schleppte eigenhändig Stühle in den überfüllten Gemeindesaal und leitete die emotionale «Gmeind» souverän. Prompt wurden Budget und Steuerfusserhöhung abgelehnt – obschon ein neues Reservoir die Mehrkosten verursachte und der Kanton die Hälfte der Kosten übernahm. Nach dem Katapultstart aufs nationale Parkett hatte Schläpfer anfangs schlaflose Nächte. Bei den Nationalratswahlen 2015 schaffte sie es bei der SVP auf den zweiten Ersatzplatz. Im nächsten Frühling tritt sie erneut als Gemeindepräsidentin an, die Flüchtlingsfamilie ist ­inzwischen weggezogen. Über ihre weitere politische Karriere sagt sie: «Ich will einfach bodenständig bleiben.» (rba)

Der einsame Linke

Hanspeter Lienhart SP, Bülach

In der SVP-Hochburg Bülach ist «Lieni» der linke Fels in der Brandung, seit 20 Jahren. Hanspeter Lienhart (61) ist ein typischer Linker, Gewerkschafter und quasi Berufspolitiker, wie es sie in den Städten zuhauf gibt. In Bülach ist der beliebte und umtriebige «Lieni» dagegen ein Unikat, er gehört zum Inventar des Städtchens, seit er 1998 Stadtrat wurde und für Planung und Bau zuständig ist. Dass er 2018 zu seiner sechsten Amtsperiode antritt, passt nicht allen. SVP-Kantonsrat Claudio Schmid beispielsweise fordert eine «Lex Lienhart», eine Amtszeitbeschränkung.

Lienhart hat sein ganzes Berufsleben für die Öffentlichkeit gearbeitet: Gemeinderat, Kantonsrat (bis er 1995 der Frauenwelle in der SP zum Opfer fiel), VPOD-Sekretär, Bundespensionskasse Publica, Präsident IG Nord, Regionalkonferenz, Planungsgruppe Zürcher Unterland oder Fachhochschulrat. Nun ist er selbstständiger Prozessbegleiter – und berät wiederum Gemeinden und öffentliche Organisationen. Lienharts Angriff aufs Bülacher Stadtpräsidium war 2006 chancenlos. Und doch sei der Einfluss des «schlauen Fuchses Lienhart» – so Claudio Schmid – im Stadtrat weit überproportional, «wenn nicht gar dominant». Lienhart selber sagt, dass er im Stadtrat «dank Sachpolitik die meisten Geschäfte durchbringt». Seine Motivation für weitere vier Jahre: «Ich will Bülach weiter begleiten in der Entwicklung vom Städtli zur Stadt.» Diese ist während seiner Amtszeit von 13'000 auf 20'000 Einwohner gewachsen und hat derzeit mit dem Projekt «Bülach Nord» auf dem Areal der einstigen Bülachguss AG eine der grössten Baustellen der Schweiz. (rba)

Der Alteingesessene

Thomas Vacchelli parteilos, Buchs

Buchs im Furttal wird geführt von einem sogenannten Alteingesessenen, der im Dorf aufgewachsen ist und dessen Familie seit Generationen im Dorf wohnt. Thomas Vacchelli ist das Paradebeispiel eines Bürgers, der sich in eine Behörde wählen liess, weil er sich seinem Wohnort verbunden fühlt, und nicht, weil er sein Amt als Sprungbrett für eine politische Karriere sieht. «Mir liegt Buchs am Herzen», sagt Vacchelli, der seit bald zwölf Jahren im Gemeinderat sitzt und diesen seit 2014 präsidiert. Vacchelli ist parteilos. Obwohl er keine Partei im Rücken hat, ist er jedes Mal mit hervorragenden Resultaten gewählt worden. Man kennt ihn im Dorf nicht nur, weil er aus einer Ur-Buchser-Familie stammt.

Er hat sich auch im Vereinsleben engagiert, ist Präsident des Organisationskomitees, das alle zwei Jahre das grosse Buchser Fäscht organisiert, und er war als Gewerbler bis vor kurzem Präsident des Industrievereins. Zudem ist er eine angenehme und zugängliche Persönlichkeit, eigentlich der Wunschkandidat einer bürgerlichen Partei, der sich hervorragend vermarkten liesse. Doch Thomas Vacchelli winkt ab. «Mir ist es wohl als Parteiloser. Ich möchte mich bei meinen Entscheiden nicht an einem Parteibuch orientieren müssen, sondern nur an meinen eigenen Haltungen», sagt der freischaffende Baumanager. Er ist überzeugt, dass er als Unabhängiger mehr bewegen kann im Dorf. In der Rechnungsprüfungskommission wird Vacchelli gelobt: «Er ist ein Präsident, der bei Unklarheiten nachhakt», sagt Präsident Beat Huber (SVP). Bei den Wahlen tritt der 55-jährige Vacchelli nochmals als Gemeindepräsident an. (sch)

Der Traumkandidat

Rudolf Meier

FDP, Rüti

Der 66-jährige Rudolf Meier ist erst seit Sommer 2016 Finanzvorstand in Rüti – und nicht viel länger FDP-Mitglied. Und doch ist Meier schweizweit einer der profundesten Kenner des staatlichen Finanzwesens. «Traumkandidat» nannte ihn der «Zürcher Oberländer» vor der Ersatzwahl. Und Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) sagte: «Da können sich die Rütner die Finger abschlecken.» Meier war 21 Jahre lang – bis zur Pensionierung – Chef der kantonalen Finanzverwaltung, also quasi «das finanzielle Gewissen des Kantons», wie es Stocker bei Meiers Abschied formulierte.

Wirtschaftswissenschaftler Meier – doktoriert hat er über den Finanzausgleich – hatte am Aufbau des Zürcher Verkehrsverbundes mitgewirkt, dessen Finanzchef er wurde. Jedes kantonale Budget, jedes Sparpaket und jedes Grossprojekt im Kanton lief seit 1995 über seinen Schreibtisch. Doch Meier ist nicht der Technokrat aus dem Elfenbeinturm, er ist ein gewiefter Taktiker mit viel politischem Gespür, der es mit fünf Finanzdirektoren von Honegger bis Stocker und drei Generationen von Kantonsräten konnte. Natürlich tritt Meier 2018 wieder an, als Pensionierter hat er Zeit. «Eingearbeitet hatte ich mich schnell», sagt er, «schliesslich weiss ich, wie ein Budget funktioniert.» Und doch ist in Rüti vieles anders. Beim nationalen Finanzausgleich war Meier der Vertreter eines der finanzkräftigsten Geberkantone. Als Finanzvorstand des finanzschwachen Rüti dagegen vertritt er eine Nehmergemeinde, die auf die Hilfe reicher Gemeinden angewiesen ist. Aus dieser starken Abhängigkeit will sich Rüti längerfristig befreien. (rba) (Tages-Anzeiger)