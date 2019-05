Wenn sich Zürcher mit ihren Behörden anlegen

Wenn jemand ein Problem mit einer Behörde des Kantons Zürich hat, kann er sich an den Ombudsmann wenden. Neu ist das auch anonym über eine Whistleblower-Plattform möglich. Jürg Trachsel ist seit vergangenem September im Amt. Er kämpft für Lösungen, schaut, dass die Behörden und die Verwaltung richtig handeln. Trachsel wühlt in Gesetzen, wägt ab, hakt nach – und entscheidet dann. Doch jetzt sind Sie dran. Die folgenden Fälle hat der Zürcher Ombudsmann im Jahr 2018 bearbeitet.

Wie hätten Sie als Ombudsfrau oder Ombudsmann entschieden? (Jürg Trachsels Entscheidungen sind unten angehängt.)

Die Busse im Bus

Weil es nicht stempelte, wurde ein 13-jähriges Mädchen gebüsst. (Bild: Thomas Egli)

Ein 13-jähriges Mädchen fährt mit dem Bus zum Fussballtraining. Weil es mit seinen Freundinnen im Gespräch ist, entwertet das Mädchen die Mehrfahrtenkarte nicht sofort. Ein Kontrolleur stellt ihm deswegen eine Busse von 100 Franken aus. Das Ticket sei nicht gültig. Die 13-Jährige kommt weinend zu Hause an und erzählt ihren Eltern von der Busse. Diese sind entsetzt. Sie wenden sich an den ZVV und später an den Ombudsmann. Der Kontrolleur sei grob und herzlos gewesen.

Der Ombudsmann gibt dem ZVV recht. Denn das Gesetz schreibt vor, dass jeder Fahrgast ein gültiges Ticket haben muss. Wer zuerst quatsche und nicht sofort die Mehrfahrtenkarte entwerte, setze sich dem Risiko aus, eine Busse zu erhalten. Das gelte auch bei minderjährigen Fahrgästen. Die Busse wurde deshalb weder reduziert noch ganz erlassen.

Die Namensänderung

Ein Mann stellt beim kantonalen Gemeindeamt ein Gesuch, in dem er um die Änderung seines Vor- und Nachnamens bittet. Er will seinen türkischen Namen durch einen kurdischen ersetzen, weil er sich damit besser identifizieren kann. Das Gemeindeamt bewilligt nur die Änderung des Vornamens. Die Voraussetzungen für die Änderung des Namens seien nicht erfüllt.

Laut Gesetz kann ein Name nur geändert werden, wenn «achtenswerte Gründe» vorliegen. Das Gemeindeamt bittet den Mann, Anhaltspunkte zu liefern, dass der Name in seinem privaten Umfeld auftaucht. Er reicht schliesslich ein Schreiben des Dorfvorstehers seiner türkischen Heimatgemeinde ein. Danach ändert das Gemeindeamt schliesslich Vor- und Nachname.

Die Hecke und der Robidog

Ein Paar will die Hecke nicht schneiden. Die Gemeinde droht mit einer Busse. (Bild: Manuela Matt)

Ein Paar fühlt sich vom Gemeinderat unfair behandelt. Die Gemeinde hat die Frau und den Mann aufgefordert, ihre Hecke so schnell wie möglich zu schneiden, weil diese bis auf die Strasse wächst. Tun sie dies nicht innert der gesetzten Frist, müssen sie etwas bezahlen. Dies findet das Paar unfair. Und auch, dass auf seinem Grundstück ein Robidog der Gemeinde steht. Deshalb wendet es sich an den Ombudsmann.

Der Ombudsmann organisiert ein persönliches Gespräch zwischen dem Gemeinderat und dem Paar. Danach kommen sie sich entgegen. Das Paar verpflichtet sich, die Kirschlorbeerhecke zu schneiden. Der Gemeinderat verspricht, den Robidog vom Grundstück des Paares zu entfernen.

Der Totenschein

Ein alter Mann schildert, wie er seine verstorbene Ehefrau noch bis am Morgen fest in den Armen gehalten habe. Er war bis zu seiner Pension als Arzt tätig und hat die Frau als Hausarzt selbst behandelt. Weil er den Totenschein nicht selbst ausfüllen durfte, wandte er sich an eine Arztpraxis in der Nähe. Danach seien im Verlaufe des Tages sechs Personen ins Schlafzimmer gedrängt, um den Tod zu bestätigen, unter anderem ein Bezirksarzt und ein Staatsanwalt. Weil der Mann diese Prozedur entwürdigend findet, kontaktiert er den Ombudsmann.

Wird die Polizei über einen aussergewöhnlichen Todesfall informiert, gehen Polizeifunktionäre, der Staatsanwalt und ein Bezirksarzt vor Ort. Sie müssen abklären, ob es kein Drittverschulden gab. Der Ombudsmann kritisiert, dass drei oder vier Behördenvertreter angemessen gewesen wären – und nicht sechs. Die Oberstaatsanwaltschaft passt daraufhin das Gesetz an.

Der Schäferhund

Ein Mann fühlt sich diskriminiert. Schon dreimal sei das Veterinäramt unangekündigt bei ihm aufgetaucht. Beim letzten Besuch hätten sie ihm vorgeworfen, dass er mit seinem Schäferhund die Hundekurse nicht absolviert habe. Dabei könne er dies nicht, weil sein Gesundheitszustand sehr schlecht sei. Der Mann sucht Hilfe beim Ombudsmann.

Der Besitzer des Schäferhundes sagt, dass er wegen seiner Gesundheit nicht an einem Hundekurs teilnehmen könne. Quelle: Olaf Nörrenberg

Das Veterinäramt erklärt dem Ombudsmann, dass Tierschutzmeldungen der Öffentlichkeit eingegangen seien. Deshalb meldete es sich beim Besitzer des Schäferhundes und stellte fest, dass er den Hund zu wenig ausführt. Das Veterinäramt ordnete an, dass der Mann seinen Hund von einem professionellen Hundesitter täglich zwei Stunden ausführen lassen muss. Der Ombudsmann empfindet das als verhältnismässig.

Die Lohnkürzung

Im Amt für Jugend und Berufsberatung gibt es eine grosse Reorganisation. Alle bisherigen Mitarbeitenden müssen sich neu bewerben, auch eine Frau, die als Leiterin tätig war. Bei ihrer neuen Aufgabe fehlt der Zusatz «Leiterin». Zudem teilt ihr die HR-Abteilung mit, dass sie künftig 9,2 Prozentpunkte weniger Lohn erhält. Die Frau wendet sich an den Ombudsmann, weil sie nicht sicher ist, ob die Lohnkürzung legal ist.

Der Ombudsmann gibt dem Amt für Jugend und Berufsberatung recht. Laut Gesetz ist eine Lohnkürzung bei einer Versetzung zulässig, wenn sie vertretbar ist. Bei der neuen Stelle hat die Frau weniger Verantwortung und verdient bereits mehr als ihre neuen Teamkolleginnen. Die Lohnkürzung sei deshalb rechtlich korrekt und verhältnismässig.

