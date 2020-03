Wie die Zürcher Spitäler das Schlimmste verhindern wollen

Die Berichte aus den Spitälern Norditaliens gehen unter die Haut. Auf der Intensivstationin Cremona, dem Epizentrumder Corona-Krise, sind schon 107 Menschen gestorben. 107 von 845, die bisher im Spital behandelt wurden. «Das macht uns fertig», sagt Carla Maestrini, Koordinatorin der Intensivstation, in einem Fernsehbeitrag. «Wir sehen sie sterben, und innerlich sterben wir auch.» Maestrini ist im Dauereinsatz. Wenn sie am Abend für ein paar Stunden nach Hause geht, klappt sie auf dem Sofa zusammen. «Ich schlafe aber nicht richtig, jede Stunde wecken mich Albträume auf.»

Wie sich die Fallzahlen in der Schweiz entwickeln, kann niemand sagen. Alle hoffen, dass es nicht so weit kommt wie in Italien, dass sich die Kurve bald abflacht. Was hingegen sicher ist: Die Schweizer Spitäler sind besser vorbereitet als die italienischen. Sie können aus deren Erfahrungen lernen. Und sie nutzen die Zeit, die noch bleibt, bis die Welle kommt. Erwartet wird diese in ein bis zwei Wochen.

Stopp von Wahleingriffen

Am Montag hat der Bundesrat verordnet, dass Spitäler und Arztpraxen keine Wahleingriffe mehr durchführen dürfen. Einerseits um die Zahl von Kontakten zu reduzieren, anderseits um Ressourcen zu schonen, konkret: Personal, Betten, Schutzmaterial und Beatmungsgeräte.

Die Verordnung des Bundes gilt seit Dienstag. Im Kanton Zürich dürfen die Spitäler aber noch bis Freitagabend geplante, nicht dringliche Eingriffe ausführen. Die Gesundheitsdirektion hat das in Absprache mit dem Verband Zürcher Krankenhäuser beschlossen, «um ein geordnetes Herunterfahren» zu ermöglichen, wie sie schreibt. Derzeit seien erst wenige Patienten mit schwerer Corona-Erkrankung hospitalisiert.

«Wir sollten überlegen, wie wir zwölf Wochen durchhalten.»Rolf Zehnder, Spitaldirektor Winterthur

Im Unispital wurde am Montag noch wie gewohnt operiert. Dort fällt rund ein Drittel aller Operationen in die Kategorie Wahleingriffe. Im Lauf der Woche hat man die Termine sukzessive abgesagt. Auch andere Spitäler handhaben es so. Dass nicht sofort mit diesen Eingriffen aufgehört wurde, stiess beim Personal teilweise auf Unverständnis. Besonders jene Mitarbeitenden, welche die Corona-Patienten behandeln werden, machen sich Sorgen. Ob es dann noch genügend Masken und Kittel gebe, um sie zu schützen, fragen sie sich. «Wenn wir jetzt noch Wahleingriffe durchführen, verbrauchen wir unnötig Schutzmaterial», sagt eine Betroffene.

Das Material ist knapp, weil die Lieferketten unterbrochen sind. Je nach Spital sind die Vorräte unterschiedlich gross. Im Spital Bülach drohen die Kittel auszugehen, im Triemli sind eher die Schutzmasken das Problem. Die Kantonsapotheke bemüht sich, die Spitäler mit dem Nötigen zu beliefern. Wie gross ihre Bestände im Moment sind, war nicht zu erfahren. Dass der Nachschub ein Problem ist, zeigt aber ein Schreiben der Gesundheitsdirektion, das sie am Donnerstagnachmittag an die Spitäler schickte. Diese werden darin aufgefordert, mit den Schutzmaterialien sparsam umzugehen.

Winterthur war schnell

Schon früh auf die Krise reagiert hat das Kantonsspital Winterthur (KSW). Am Mittwoch letzter Woche hat die Spitalleitung beschlossen, ab Freitag keine elektiven Eingriffe mehr zu machen. «Unser Haus ist bereits teilweise leer», sagt Direktor Rolf Zehnder, «die Leute können jetzt vorkompensieren.» So sind sie fit, wenn die Welle einsetzt.

Sollte es zu Engpässen kommen, werden diese gemäss Zehnders Einschätzung primär beim Personal sein und eventuell bei den Beatmungsgeräten. Die Betteninfrastruktur werde vermutlich genügen. Das KSW hat einen von mehreren Operationsbereichen geräumt für Corona-Patienten, die Intensivpflege brauchen. Weil weniger operiert wird, werden Beatmungsgeräte frei, und die Pflegefachleute der Anästhesie können leicht für die Intensivpflege umgeschult werden.

Zehnders Fazit zur aktuellen Lage: «Wir müssen es ernst nehmen, aber nicht in Panik ausbrechen.» Der Winterthurer Spitaldirektor erwartet einen Marathon. «Deshalb sollten wir jetzt nicht zu schnell losrennen, sondern überlegen, wie wir zwölf Wochen durchhalten.»

Ähnlich ist die Einschätzung von Patricia Fodor, Leiterin der Intensivmedizin im Triemli. «Bei den Plätzen und den Beatmungsgeräten haben wir im Moment noch Reserven», sagt sie. «Und wir stocken laufend auf.» So wurde ein Aufwachraum im Operationstrakt als Intensivpflegestation für Corona-Patienten eingerichtet. Die Intensivstation für «normale» Patientinnen, die es ja weiterhin gibt, könnte ebenfalls erweitert werden. «Da haben wir noch Luft für Notfälle, etwa schwere Blutvergiftungen.» Fodor ist zuversichtlich, dass auch bei steigenden Fallzahlen Lösungen gefunden werden. «Wir sind sehr flexibel.»

Die Intensivmedizinerin kann sich auf die Mitarbeitenden verlassen. Sie seien bereit, bei Bedarf einzuspringen oder ihr Teilzeitpensum aufzustocken. Auch Partnerspitäler würden Unterstützung anbieten, und die Kolleginnen und Kollegen vom Waid helfen ebenfalls aus. Das Waidspital behandelt selber keine Corona-Patienten, diese werden im Triemli konzentriert. «Die Solidarität ist irrsinnig gross», stellt Patricia Fodor fest.

Kanton befiehlt und hilft

Am Mittwoch hat der Regierungsrat eine Änderung des Gesundheitsgesetzes in Kraft gesetzt. Sie ermöglicht dem Kanton, öffentliche wie private Gesundheitsbetriebe und Fachpersonen zur Mitwirkung bei der Bekämpfung des Coronavirus zu verpflichten.

Gleichzeitig wird die Rechtsgrundlage geschaffen, um die daraus entstehenden Kosten zu decken. Die Spitäler rechnen mit Einnahmeausfällen in dreistelliger Millionenhöhe.