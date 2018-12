Wie die deutsche Korrespondentin die Schweiz sieht

Wer sich einmal an die Zürcher Standards gewöhnt hat, kann fast nicht mehr ­umziehen.Wie tickt eigentlich ... Zürich?, «Süddeutsche Zeitung», 3. Mai 2018

Aber nur fast. Denn: Jetzt ist sie weg. Gestern haben die Zügelmänner ihre Kisten verstaut, das WG-Zimmer leer geräumt, die Möbel verpackt und eingeladen. Von ihren Leserinnen und Lesern auf Twitter verabschiedet sich Charlotte Theile mit zwei Bildern aus Zürich: sieben Alt­papier­stapel, akkurat gebündelt. ­Byebye #Switzerland #ademerci #lovealways.

Es ist also nicht so, dass die vier Jahre bei uns, die Zeit in ­Zürich, ohne Wirkung geblieben wären, bei der Schweiz-Korrespondentin der «Süddeutschen Zeitung», kurz SZ. Bei der ­Ex-Schweiz-Korrespondentin.

Sich die Schweiz zugetraut

Charlotte Theile, aufgewachsen im Osten Deutschlands, kannte die Schweiz, als die «Süddeutsche Zeitung» sie als Korrespondentin nach Zürich schickte. Ihr Vater kommt aus Basel, Theile selber besitzt den Schweizer Pass. Sie war 26, als sie hierhinzog direkt nach dem Abschluss ihres Volontariats.

Sie war zuvor oft hier in den Ferien, früher bei ihrer Grossmutter in Basel, später bei ihrer Tante in Thusis, immer wieder zum Skifahren, dann als Studentin für ein Semester an der Uni Bern, Französisch spricht sie auch. «Die Schweiz», sagt sie, «habe ich mir zugetraut.» Weil: «Hier bin ich nicht komplett ­verloren.»

Theile merkte bald: Sie war schon oft in der Schweiz, hat vom Land aber eigentlich wenig Ahnung. Und so begann sie, sich an der Schweiz abzuarbeiten. Je mehr sie schrieb, desto mehr Risse bekam ihr Bild der Schweiz – das heisst aber auch: Die «perfekte» Schweiz wurde interessant. Theile warf einen Blick darauf, der uns die eigene Heimat neu zeigt. Sie verpackt das in schöne Geschichten, schreibt schöne Sätze. Manche lesen sich wie Merksätze über unser Land.

Wer die Schweiz kennt, weiss: Es geht um Geld. Geld für alle – ohne Risiko, SZ, 3. September 2018

Da berichtete Charlotte Theile vom inzwischen gescheiterten Versuch des bedingungslosen Grundeinkommens in Rheinau. Wie sich alle in die Mehrzweckhalle drängen. Die Mehrzweckhalle – viele von ihnen habe sie in den vergangenen vier Jahren gesehen, erzählt Theile.

Sie besuchte Gemeinde­versammlungen, Informationsveranstaltungen und politische Podien. Sie reiste Politikerinnen und Politikern nach, um die direkte Demokratie zu verstehen. In den ersten Jahren war es vor allem die SVP, die Theile beschäftigte. Etwa Roger Köppel, der sich 2015 daranmachte, Nationalrat zu werden.

Der Saal von Aesch, einer kleinen Gemeinde im Kanton Zürich, ist schon eine halbe Stunde vor ­Beginn voll, immer neue Stühle müssen geholt werden. Der Papier-Politiker, SZ, 11. März 2015

Sie staunte, wenn sie Roger Köppel oder Andreas Glarner reden hörte, volksnah, freundlich, aber in der Aussage knallhart. «Das war eine Realität, die für Deutschland undenkbar schien.» Inzwischen hat die Realität in Deutschland die Realität in der Schweiz überholt.

Theile erlebte die Volksnähe, weil sie den Politikern nahe kam. Am Rande der Podien plauderte sie mit ihnen, sie war bei Christoph Blocher zu Hause in Herrliberg und bei seiner Tochter im Büro in Ems. 2017 veröffentlichte Theile das Buch «Ist die AfD zu stoppen – die Schweiz als Vorbild», indem sie die Entwicklung in Deutschland nachzeichnete und die Parallelen zwischen SVP und AfD aufzeigte. «Danach», sagt Theile und zuckt mit der Schulter, «wurde ich nicht mehr ans Sommerfest der ‹Weltwoche› eingeladen.»

Bei den Gefängnis-Profis

War die SVP zu Beginn ihrer Zeit als Korrespondentin das prägende Thema, suchte sie später die thematische Breite. Sicher, da waren Themen, um die man nicht herumkommt. Die Sache mit dem starken Franken, zahlreiche Initiativen, Trump in Davos, zum Schluss noch einmal eine Bundesratswahl. Daneben schrieb Theile über alles, was sie interessierte.

Charlotte Theile fuhr mit chinesischen Touristen auf dem Titlis Ski, sie besuchte das Schloss des verstorbenen Pleitiers Rolf Erb. Oder sie wollte wissen, was es mit der Straf­anstalt Lenzburg auf sich hatte, das in einem Roman von Jo Nesbø als «das beste Gefängnis der Welt» beschrieben wird.

Es scheint, als könne hier nichts schiefgehen, als träfen in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg Profi-­Wärter auf Profi-Gefangene. Männer, die wissen, was von ihnen erwartet wird. Schöner Wohnen, SZ, 5. Februar 2018

Was die Texte oft vermitteln: so etwas wie einen Gesamteindruck der Schweiz. Weil Theile es versteht, die Eigenheiten des Landes herauszuarbeiten und sie in einen grösseren Zusammenhang zu stellen. Wenn Charlotte Theile darüber spricht, erhält man das Gefühl, sie habe das Land nicht nur besser kennen gelernt, sondern auch ein bisschen lieber bekommen. Und den Schweizer gleich mit. Der Schweizer, dessen Diskussionskultur sie bewundert, weil es auch dann noch angenehm bleibe, wenn zwei nicht gleicher Meinung seien. Der Schweizer, der Beton so gerne mag. Und:

Der Schweizer an sich mag Löcher und tiefe Tunnel, die den Berg bezwingen. Tiefe Liebe, SZ, 24. November 2017

Sie spricht von ihrer Liebe zum ÖV, hat ein GA und fuhr damit oft an den Walensee, aber nie nach La Brévine, ihren Heimatort im Kanton Neuenburg. Sie fand Freunde in der Stadt, die sie jetzt zurücklassen wird, um künftig im Leipziger Büro für die «Zeit» zu schreiben.

Im Vergleich zu Albanern, Eritreern, Syrern haben es die Deutschen dabei noch gut getroffen. Wenn sie etwas leiser sprechen ­würden, wäre alles wunderbar, finden die Schweizer. Schauplatz Zürich, SZ, 22. November 2017

Ab Januar wird Charlotte Theile im «Tages-Anzeiger» über ihre Zeit in der Schweiz berichten. Neun kleinere und grössere Texte, in denen sie einen ganz persönlichen Blick auf unser Land wirft und schräge Erlebnisse schildert. (Tages-Anzeiger)