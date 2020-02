Wieso Zürcher Förster massenweise Holz nach China verschiffen

Der Borkenkäfer hat im Kanton Zürich zugeschlagen wie noch nie in den letzten 30 Jahren: Gut 180'000 Kubikmeter Fichtenholz mussten im vergangenen Sommerhalbjahr «zwangsgenutzt» werden, wie die Baudirektion mitteilt. Das ist fast die Hälfte einer normalen Jahres-Holznutzung aller Baumarten zusammen. Mit dem geschlagenen «Käferholz» liesse sich der Prime Tower in Zürich zu drei Vierteln auffüllen.

Nahe Zürich ist es Förster Roland Helfenberger, der in Schlieren und Aesch mit starkem Befall zu kämpfen hatte. Er ist im Moment damit beschäftigt, mit den Waldeigentümern die Wiederaufforstung zu planen in der Ödnis, die sich allenthalben präsentiert. Noch nie in seinen 20 Jahren als Förster habe er in seinem Revier solche grosse Käferschäden gesehen, sagt er.

Europäischer Markt übersättigt

Die Waldeigentümer überlegen sich zweimal, welche Baumart sie nachwachsen lassen wollen. Viele haben für ihre Fichten kaum mehr Abnehmer gefunden und das Schadholz zu Spottpreisen abgeben müssen. Wegen des Käfers und der Winterstürme im vorangehenden Jahr, etwa in Italien, ist der europäische Markt mit Fichtenholz übersättigt.

6000 Kubikmeter Holz aus Roland Helfenbergers Revier gingen deshalb nach China – etwa ein Drittel des Schadholzes, schätzt der Förster. Es ist ein Novum für Helfenberger, aber nicht nur für ihn: Noch nie zuvor wurde Schweizer «Käferholz» im grossen Stil nach Asien verschifft.

Käfer vergasen oder Holz entrinden

Organisiert hat den Handel für Helfenberger und alle anderen Förster im Kanton Beat Riget, Geschäftsführer der Zürich Holz AG. Bereits 2018, nach dem Sturm Burglind, hatte er mit der Idee gespielt, es den deutschen Förstern gleichzutun. Diese hatten bereits damals einen Teil des Schadholzes nach Asien verfrachtet, wo es als Konstruktionsholz auf dem Bau und zur Herstellung von Faserplatten gefragt ist. Mit der Holzschwemme im vergangenen Sommer war für Riget die Zeit gekommen, die Sache durchzuziehen.

400 Kubikmeter Zürcher Fichten sollten pro Tag an einem zentralen Platz für den Schiffstransport bereit gemacht werden, damit sich die Sache einigermassen rechnet. «Innerhalb von zwei Wochen musste alles organisiert sein», sagt Riget. Doch dafür musste das Holz erst vom Käfer befreit werden. Nicht, dass auch der Schädling nach China exportiert wird. Allerdings waren die zwei Stationen im nahen Deutschland ausgelastet, wo das Holz 20 Stunden hätte begast werden können, um die Käfer abzutöten – auch dort kämpft man mit Unmengen Käferholz. Zudem steht die Technik in der Kritik wegen der Giftigkeit und Klimaschädlichkeit des eingesetzten Gases. Es kam nur die Entrindung der Stämme infrage.

Schwein gehabt

Das stellte Riget vor ein neues Problem: Die abgeschälte Rinde – acht bis zehn Prozent des angelieferten Holzes – musste entsorgt werden. Das hätte ins Geld gehen können. «Aber wir haben Schwein gehabt», sagt der Geschäftsführer. Der Gartenerden-Hersteller Ricoter hat die gesamte Rinde gratis abgenommen.

In Finsterloo werden die angelieferten Stämme entrindet und für die Schiffscontainer in Stücke von exakt 11 Meter und 80 Zentimeter Länge gesägt. Foto: PD

Die Zürcher Förster lieferten das Holz in Finsterloo ab, zwischen Unterlandautobahn und Flughafen, auf einem Platz, der eigentlich für die Verarbeitung von Energieholz vorgesehen ist. Zwei Tage pro Woche lief für jeweils 15 Stunden die Entrindungsmaschine. Die nackten Stämme wurden in Stücke von exakt 11 Meter und 80 Zentimeter Länge zersägt – passend für die 12 Meter langen Schiffscontainer. 25'000 Kubikmeter wurden von Ende August bis Mitte November verarbeitet und in 333 Container verpackt.

Per Lastwagen ging das Holz nach Basel, auf dem Wasserweg weiter nach Rotterdam und schliesslich nach China – für 30 Franken pro Kubikmeter. Das sei eine Nullrunde für sein Unternehmen, sagt Riget, und für die Waldbesitzer ein Negativgeschäft. Zu ihrem Ärger zog gegen Ende Jahr der Käferholzpreis wieder an. Er liegt zurzeit wieder deutlich über 40 Franken.

Trotzdem wertet Riget den Export als erfolgreiche Aktion. «Der Holzmarkt wurde spürbar entlastet. Und wir haben etwas gelernt, etwa für einen nächsten Lothar.»

Chinesischer Ressourcenhunger

Die paar Hundert Container Schadholz aus Zürich mögen ein kleines Containerschiff zur Hälfte gefüllt haben. Doch sie sind ein verschwindend kleiner Anteil des Holzes, das das ressourcenhungrige China aus Europa, Asien Afrika oder Russland Tag für Tag importiert. Die Chinesische Regierung hat vor rund 20 Jahren wegen der zunehmender Umweltprobleme die inländische Holznutzung stark eingeschränkt und erlaubt seit 2016 nur noch die Nutzung aus Wäldern, die wieder aufgeforstet werden.

Seither ist die Nachfrage nach ausländischem Holz für die Möbel- und Bauindustrie des Landes explodiert: 2017 beliefen sie sich gemäss New York Times auf 23 Milliarden Dollar. 200 Millionen Kubikmeter hat China 2017 allein aus sibirischen Urwäldern bezogen, wo die Proteste der Bevölkerung gegen die «barbarischen Entwaldungen» die ansonsten blendenden Beziehungen der beiden Länder zu trüben drohen.

Jede dreissigste Zürcher Fichte gefällt

Im Kanton Zürich hingegen ist man froh um die Exportmöglichkeit nach China: Rund 10'000 Bäume sind wegen des Borkenkäfers gefällt worden im vergangenen Jahr. Etwa jede dreissigste Fichte oder Rottanne. Die Fällungen haben das Ziel, die weitere Ausbreitung zu verhindern. Werden befallene Bäume stehen gelassen oder bleiben die gefällten Stämme im Wald liegen, so fliegen im Frühjahr die unter der Rinde überwinternden Käfer aus und befallen weitere Bäume.

Rund 10'000 Bäume sind im ganzen Kanton gefällt worden. Foto: Fabienne Andreoli

Der «Buchdrucker», wie die vermehrungsfreudige Borkenkäfer-Unterart heisst, hat gemäss Baudirektion-Sprecher Wolfgang Bollack vor allem im Weinland, im Unterland, in der Zürichseeregion und im Knonaueramt Schäden verursacht.

Die Fichte ist nicht zu retten

Die Fichte ist der eigentliche Brotbaum der hiesigen Waldwirtschaft, geschätzt als Konstruktionsholz und wegen ihres schnellen und geraden Wuchses. Vor 25 Jahren waren 42 Prozent aller Bäume im Zürcher Wald noch Fichten. Seither hat ihr Anteil kontinuierlich abgenommen. 2015 lag er bei rund 36 Prozent. Wegen zunehmender Trockenheit, Stürmen und dem Käferbefall wird sich der Bestand weiter reduzieren. In den niederen Lagen wird die Fichte wegen des Klimawandels bis in einigen Jahrzehnten wohl ganz verschwinden.

Förster Helfenberger setzt deshalb wie die meisten seiner Kollegen auf neue Baumarten. Am einfachsten geht das mit «Naturverjüngung»: Man lässt stehen, was von selbst versamt und aufkommt. «So setzen sich automatisch dem Standort angepasste Bäume durch.» Wo aufgeforstet, also gepflanzt wird, setzt Helfenberger zusammen mit den Waldbesitzern auf die einheimischen Arten Eiche und Nussbaum.

Als Ersatz für die als Konstruktionsholz geschätzten Fichten und Weisstannen pflanzt er Douglasien, ein Nadelbaum aus den USA, der besser mit der Trockenheit zurechtkommt. Als Fremdling ist er Naturschützern zwar ein Dorn im Auge. Weil beim Ersatz der Fichtenbestände aber je nach Boden und Standortverhältnisse andere Baumarten gewählt werden, dürfte der künftige Zürcher Wald wegen des Klimawandels und der Borkenkäferschäden vielfältiger und damit ökologisch wertvoller werden, als er es heute ist.