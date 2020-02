Wieso das Nein zum Rosengarten historisch ist

Die Zürcher und seit 1971 die Zürcherinnen sind Verkehrsprojekten gegenüber gut gesinnt. Der TA hat die kantonalen Vorlagen zu Strassen-, ÖV- und Flughafen-Projekten seit 1870 analysiert. Das Resultat: 31 wurden angenommen, 14 abgelehnt. Unter ihnen sind das Ja zum Durchgangsbahnhof, zur Glattal- und zur Limmattalbahn und auch die Zustimmung zur Umfahrung von Ottenbach und Obfelden.

Bis gestern durchwegs wohlwollend waren die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nach 1987. Und meistens vor 1973. Dazwischen versenkten sie zehn Vorlagen, was die klare Mehrheit aller negativen Resultate in den letzten 150 Jahren ausmacht.

1987 ging es um eine Frachtanlage am Flughafen Kloten. Das Volk lehnte den 57-Millionen-Kredit ab, obwohl ihn der Kantonsrat mit 101:20 Stimmen durchgewinkt hatte.

Eglisau ist der letzte Rosengarten

Davor war es um klassische Verkehrsvorhaben gegangen. 1985 versenkten die Stimmberechtigten die Umfahrungsstrasse und -brücke von Eglisau. Die Opposition war gross gewesen, weil ein Teil der Gegner das Projekt an sich ablehnte und ein anderer Teil einen Tunnel bevorzugte. Im gleichen Jahr befürworteten die Stimmbürger übrigens gegen den Willen des Parlaments eine kantonale Volksinitiative gegen die Autobahn im Knonaueramt. Da dies gemäss der damaligen Abstimmungszeitung aber nur eine «Willensbekundung des Kantons Zürich» war und Autobahnen Bundessache sind, hatte dies keine Folgen. Die eidgenössische Initiative gegen die N4 im Säuliamt wurde 1990 auch im Kanton Zürich klar abgelehnt.

Weitere Strassenprojekte scheiterten in den 1970ern und 80ern. Am schwersten hatten es Vorhaben, welche einen Niveauübergang einer SBB-Strecke zugunsten eines kleinen Tunnels aufheben wollten. Der Übergang in Birmensdorf zum Beispiel besteht noch heute.

Insgesamt scheiterten von 1870 bis 2020 – inklusive Rosengarten – nur sieben Autostrassenprojekte, welche sich der Kantonsrat gewünscht hatte. Wie beim Rosengarten eine Art Reparatur war die angepeilte Überdeckung der Nordumfahrung beim Katzensee und in Rümlang. Doch das Volk verweigerte den 48,5-Millionen-Kredit im Jahr 1980.

U-Bahn-Debakel

ÖV-Vorhaben hatten es etwas leichter als Strassenprojekte. So erreichte die Finanzierung der S-Bahn 1981 74 Prozent Ja-Stimmen. Nur zwei ÖV-Vorhaben wurden abgelehnt. Speziell auch aus heutiger Sicht mutet an, dass das Volk 1984 darauf verzichtete, für 38 Millionen Franken eine zusätzliche S-Bahn-Station «Uni» zwischen Stadelhofen und HB zu bauen.

Drei Plakate gegen die gekoppelte U- und S-Bahn-Vorlage. Foto: Keystone

Epochal war das 57-Prozent-Nein zu den U-Bahn-Plänen von 1973. Für 600 Millionen (heute wären das 1,5 Milliarden) sollte zwischen dem Flughafen, Zürich HB und Dietikon eine unterirdische Verbindung gebaut werden. Ein Zeuge dieses Unterfangens ist der Tramtunnel zwischen Milchbuck und Schwamendingen.

Pistenverlängerungen abgelehnt

Davor scheiterte je ein Ausbauprojekt für den Flughafen Kloten (2. Etappe, 1957) und den Flugplatz Dübendorf (1930). In Kloten waren damals wie heute Pistenausbauten traktandiert. Die Blindlandepiste sollte für den aufkommenden Düsenjet-Betrieb von 2600 auf 4000 Meter verlängert werden, die Westpiste von 1900 auf 3150 Meter. Aber 54 Prozent sagten Nein, worauf ein Jahr später eine abgespeckte Variante angenommen wurde. Heute stehen Verlängerungen auf 3700 respektive 2900 Meter zur Diskussion.

Ebenfalls sehr schnell ging es nach einem Nein im Mai 1878. Damals sollten die Zürcher 800'000 Franken genehmigen als «Nachsubvention» für die Gotthardbahn von Alfred Escher, die in arge Geldnöten geraten war. Bei einer Stimmbeteiligung von 81,2 Prozent lehnten aber 54 Prozent ab. Vier Monate später gabs ein 65-Prozent-Ja für eine Nachsubvention von 502'500 Franken.