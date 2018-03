«Im Umgang sehr angenehm, in der Sache aber ein Kontrollfreak.» Erkennen Sie sich darin wieder?

Nein, in dieser Beschreibung erkenne ich mich nicht. Dies entspricht nicht meinem Naturell.

Diese Kritik hören wir von Staatsanwälten. Wir hören auch, sie würden nur pro forma in die rund 20 Arbeitsgruppen des Projektes STR2020 eingebunden. Am Schluss entscheide doch immer der Chef.

Ich nehme ihre Vorschläge auf und ernst. Fakt ist aber, dass letzten Endes jemand die Entscheidung fällen muss. Dafür wurde eigens ein Projektausschuss eingesetzt. Wir sind hier nicht in einer Basisdemokratie.

Neben dem sonst schon hohen Arbeitspensum bedeute das Projekt einen enormen Zusatzaufwand. Längst sei die Belastungsgrenze überschritten.

Das muss man ernst nehmen. Ein solcher Veränderungsprozess kann entweder von einer kleinen Gruppe hinter verschlossenen Türen aufgegleist werden. Oder man bezieht die Mitarbeitenden ein. Wir haben uns bewusst für den zweiten Weg entschieden. Es ist klar, dass damit gerade am Anfang ein Aufwand verbunden ist. Tendenziell wird dieser für die meisten nun abnehmen.

Kritisiert wird auch die mangelnde Transparenz. Es werde zu wenig informiert. So entstünden Gerüchte.

Per Newsletter informieren wir in gewissen Abständen über den Stand der Dinge. Wir haben aber gemerkt, dass dies allein nicht reicht. Deshalb haben wir sogenannte Open Talks eingerichtet, bei denen ich für Fragen jeglicher Art zur Verfügung stehe. Erste Veranstaltungen haben im Sommer stattgefunden und sind auf gutes Echo gestossen. Weitere Anlässe sind für diesen Monat geplant.

Sie haben das Projekt 2020 im Jahr 2015 lanciert. Warum eigentlich?

Grundsätzlich sind wir auf dem richtigen Kurs. Wir haben aber unbestreitbar das eine oder andere Problem. Zum Beispiel sind die Staatsanwaltschaften unterschiedlich stark mit Fällen belastet, und die Anzahl Fälle nimmt laufend zu. Unser System ist relativ starr: Die Art, wie wir bisher organisiert waren, hatte zur Folge, dass wir auf neue Herausforderungen nicht schnell genug reagieren konnten.

«Es gibt viele Formen von Kriminalität, bei welchen das Internet eine Rolle spielt oder das Tatmittel ist»

Was für Herausforderungen?

Nur ein Stichwort: Digitalisierung. Mit ihr kommen neue Kriminalitätsformen. Dafür brauchen wir ein offeneres, flexibleres System. Es geht nicht um eine Revolution, sondern um eine Renovation.

Wo steht diese «Renovation» heute?

Einen sehr grossen Schritt weiter sind wir bei den spezialisierten Staatsanwaltschaften, die neu Kantonale Staatsanwaltschaften heissen sollen, und bei der Struktur der Oberstaatsanwaltschaft. Bei den allgemeinen Staatsanwaltschaften sind gewisse Vorentscheide gefallen.

Geht es auch konkreter?

Wir schlagen vor, dass die vier bisherigen besonderen Staatsanwaltschaften neu in drei Kantonale Staatsanwaltschaften umgewandelt werden. Dies muss aber noch vom Regierungsrat genehmigt werden. Bei den allgemeinen Staatsanwaltschaften ist es das Ziel, die Arbeitsbelastung über den ganzen Kanton hinweg ausgeglichener zu gestalten. Mögliche Überbelastungen sollen bereits bei der Zuteilung eines Falles berücksichtigt werden, nicht erst, wenn er bereits bei der überlasteten Abteilung liegt.

Kürzlich haben Sie untersucht, wie viele Stellen Ihnen fehlen. Offenbar sind Sie auf mehr als zwanzig Stellen gekommen.

Bestätigen kann ich einzig: Zur optimalen Erfüllung unseres Auftrages und zur Bewältigung der vielen Fälle werden wir zusätzliche Ressourcen benötigen. Und das selbst dann, wenn wir die Belastung respektive unsere Ressourcen besser verteilen und alle Massnahmen umsetzen.

Sie haben fünf Staatsanwaltsstellen erhalten – zur Bekämpfung der Kriminalität im Internet. Auch das sorgt an der Basis für Ärger. Für die neuen Leute habe man Geld, nicht aber für sie.

Ich glaube, da wird übersehen, dass vier der fünf neuen Cyber-Staatsanwälte in den allgemeinen Staatsanwaltschaften zum Einsatz kommen. Damit entlasten sie ihre Kolleginnen und Kollegen.

«Zur Bewältigung der vielen Fälle werden wir zusätzliche Ressourcen benötigen». der Leitende Oberstaatsanwalt Beat Oppliger. Foto: Samuel Schalch

Was machen sie konkret?

Es gibt viele Formen von Kriminalität, bei welchen das Internet eine Rolle spielt oder das Tatmittel ist, zum Beispiel für Transaktionen von Geld, für Drohungen via Facebook und E-Mail oder Drogenhandel im Darknet. Für diese sind die neuen Spezialisten bei den allgemeinen Staatsanwaltschaften zuständig. Für die hochkomplexe Kriminalität im Internet – zum Beispiel Hacker, die unsere Infrastruktur angreifen – ist seit 2013 das Kompetenzzentrum Cybercrime zuständig.

Welche Internetdelikte lassen sich am ehesten aufklären?

Das hängt weniger vom konkreten Delikt ab als von der Organisationsstruktur der Täter. Schwierig wird es bei international tätigen, hoch professionellen Verbrechern. Die Verlagerung von kriminellen Aktivitäten ins Internet ist offensicht­lich, die Täter passen ihr Vorgehen an.

Haben Sie ein aktuelles Beispiel?

Ein gutes Beispiel ist die Zunahme von gefälschten Wohnungsinseraten. Die Beschreibungen und Fotos sind korrekt, die Liegenschaften existieren. Nur: Die Wohnungen sind bereits vermietet. Um auf eine Interessentenliste zu kommen, wird eine Anzahlung verlangt. In einer einzigen Aktion hatten wir 2300 Geschädigte und eine Deliktssumme von 7 Millionen Franken. Ohne das Know-how, das in den letzten Jahren im Kompetenzzentrum Cybercrime aufgebaut wurde, wäre dieser Fall unmöglich zu lösen gewesen.

Internetkriminelle betreiben ihr Geschäft international. Wie gross ist die Chance, an die Täter und innert nützlicher Frist an die nötigen Beweise zu kommen?

Das ist ohne jeden Zweifel das grösste Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Oft lebt nur das Opfer in der Schweiz. Und seien wir ehrlich: Wir müssen immer wieder Verfahren einstellen, weil wir mit der Rechtshilfe in anderen Staaten nicht weiterkommen. Es wäre hilfreich, wenn es in der Staatengemeinschaft in diesem Bereich zu einem Umdenken kommen würde. Trotz aller Schwierigkeiten gibt es aber auch immer wieder Erfolge: Dank Ermittlungen in Zürich konnten Hintermänner in Bosnien identifiziert und dort verhaftet werden. Wir dürfen einfach nicht aufgeben. Es wäre verheerend, wenn wir die Waffen strecken und das Feld Cyberkriminellen überlassen würden.

(Tages-Anzeiger)