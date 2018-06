Wo das Gewitter in Zürich am meisten wütete

Video Auch am Donnerstag haben Gewitter die Feuerwehren auf Trab gehalten. Allein im Kanton Zürich rückten die Rettungskräfte über 60-mal aus. Mehr...

Wettermacher Gestern gab es 686 Blitze in 30 Minuten: Was tun, wenn man in ein solches Donnerwetter gerät? Der Meteorologe gibt Tipps. Zum Blog