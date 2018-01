Wo die Zürcher Steuerparadiese liegen

2018 ist das Jahr der Wahrheit für den neuen Finanzausgleich. Erstmals gibt es keine Defizitgarantie mehr für die armen Gemeinden. Skeptiker befürchteten, dass strukturschwache Gemeinden ihre Steuerfüsse drastisch erhöhen müssen, wenn der Fallschirm wegfällt. Geschehen ist dies aber nicht, die Steuerfüsse steigen nicht in jene Höhen, die man in den Ölkrisenphase der 70er-Jahre kannte. Ehemals strampelnde Gemeinden wie Ossingen oder Fischenthal konnten ihre Steuern gar senken. Die Gemeinden haben sich also auf die neue Situation eingestellt, einige Wackelkandidaten haben sich stärkeren Gemeinden angehängt. Fusioniert haben Bertschikon (mit Wiesendangen), Kyburg (Illnau-Effretikon), Hirzel (Horgen) und Hofstetten (Elgg). Zwei Zusammenschlüsse sind beschlossen, aber noch nicht umgesetzt: Hütten, Schönenberg (Wädenswil) sowie Oberstammhein, Unterstammheim und Waltalingen zur neuen Gemeinde Stammheim.

Es hat also eine Bereinigung stattgefunden, und keine Gemeinde ist in akute Notlage geraten. «Der neue Finanzausgleich erreicht seine Ziele», bilanziert Heinz Montanari, Leiter Gemeindefinanzen beim kantonalen Gemeindeamt.

Vor zwei Jahren griff noch ein Dutzend Gemeinden nach den Nottöpfen des Kantons. Für 2018 haben nur noch drei Gemeinden den letzten noch vorhandenen Rettungsring ergriffen und Gelder aus dem Individuellen Sonderlastenausgleich (Isola) beantragt. Hütten, Maschwanden und Wildberg verlangen aber vergleichsweise wenig, nämlich insgesamt 1 Million Franken. Bedingung dafür ist ein Steuerfuss von 131 Prozent. Das ist auch der höchste Steuerfuss des Kantons, der damit vier Prozentpunkte unter dem Rekordsteuerfuss des letzten Jahres liegt. Die 135 Prozent waren der höchste Wert im Kanton seit 1981 (137).

Die gute Konjunktur hilft mit

Zur relativ ruhigen Gesamtsituation beigetragen hat die gute Wirtschaftslage. Die Steuern sprudeln seit einigen Jahren. Montanari hat aber auch festgestellt, dass viele Gemeinden hohe Investitionen tätigen und dafür Fremdkapital aufnehmen: «Die Verschuldung ist in den letzten Jahren gewachsen.» Tatsächlich weisen alle Gemeinden zusammen ein Fremdkapital von über 15 Milliarden auf. 2007 waren es noch 11,5 Milliarden. Und das kumulierte Nettovermögen von damals gut 100 Millionen hat sich in eine Nettoschuld von weit über 3 Milliarden verwandelt. Zu schaffen machen den Kommunen auch die erhöhten Bildungs-, Gesundheits- und Sozialausgaben. Insbesondere die explodierenden Ergänzungsleistungen sind ein grosses Thema.

Und der Sieger im diesjährigen Steuerwettbewerb ist: Kilchberg am Zürichsee. Foto: Beatrice Geistlich

Seit fünf Jahren gibt es mehr Gemeinden, die ihre Steuern erhöhen, als solche, die sie senken. Das ist auch dieses Jahr so, doch ist das Verhältnis neuerdings beinahe ausgeglichen. Inklusive Seuzach, das sein Budget mitsamt Steuererhöhung und Streichung des 1.-August-Feuerwerks erst am Donnerstagabend und im zweiten Anlauf beschlossen hat, lautet das Verhältnis der Steuererhöher zu den Steuersenkern 29:25. In 109 Gemeinden ändert sich nichts, auch nicht in Hombrechtikon, das mit dem Wegzug von Millionär Andy Rihs ein Drittel der Einnahmen verloren hat. Die Gemeinde ob dem Zürichsee tritt bei den Investitionen auf die Bremse und deckt die Ausfälle mit munter sprudelnden Grundstückgewinnsteuern, Erspartem sowie üppigeren Beiträgen aus dem Finanzausgleich.

Drei Gemeinden mit Notbudgets

Noch ohne Budget stehen die drei W da: Weiach, Weisslingen und Wila. Sie wirtschaften derzeit mit Notbudgets, die nur gebundene Ausgaben wie Sozialleistungen erlauben. Deshalb wurde in Weisslingen zum Beispiel der traditionelle Neujahrsbrunch abgesagt. In Weiach, das in den letzten vier Jahren einen Bevölkerungszuwachs von über 50 Prozent verkraften musste, zeichnet sich eine Steuersenkung ab. Die politische Gemeinde hat –10 Prozent beschlossen, während die Steuererhöhung der Primarschulgemeinde um 5 Prozent wegen eines Streits um einen Planungskredit für Schulhausausbauten abgelehnt wurde. In Wila, wo die zweite Budgetversammlung am 22. März stattfindet, stehen die Zeichen wiederum auf Steuererhöhung. Dasselbe gilt für Weisslingen, wo das Volk am 19. Februar entscheidet.

Bis Ende März müssen die Gemeinden ein Budget haben. Ansonsten setzt der Kanton den Steuerfuss fest – und zwar so, dass der Voranschlag ausgeglichen ist. So stehts im Gesetz. Sowohl für Weisslingen als auch Wila würde dies höhere Steuerfüsse bedeuten als die im Dezember von den Gemeindeversammlungen abgelehnten 106 (+5) respektive 131 Prozent (+7). Denn beide Gemeinderäte budgetierten trotz Steuererhöhung mit Defiziten. Der drohende Eingriff durch den Kanton könnte disziplinierend wirken. Die neuen Steuerfussanträge der Gemeinderäte sind noch nicht bekannt.

Mit +9 Prozent die grösste diesjährige Erhöhung hat Seuzach beschlossen. Die Gemeinde bei Winterthur ist bereits letztes Jahr mit der höchsten Steuererhöhung aufgefallen (+8), sie ist mittlerweile aus der regionalen Spitzengruppe herausgefallen. Seuzach weist hohe Schwankungen auf. So lag der Steuerfuss im Jahr 2000 bei 108 Prozent, sank bis 2012 auf 84 Prozent und stieg nun wieder auf 101 Prozent. Der Gemeinderat hatte im Dezember gar eine 12-prozentige Erhöhung auf 104 Prozent ­verlangt, war aber bei der Gemeinde­versammlung durchgerasselt. Das vergleichsweise kinderarme und überalterte Seuzach ist damit ein Verlierer des neuen Finanzausgleichs. Die diesjährigen Hotspots der Steuererhöher ­befinden sich im Bezirk Bülach und im Zürcher Oberland.

Steuersenkung von 46 Prozent

In die entgegengesetzte Richtung geht es in vielen Ortschaften im Weinland und im Bezirk Horgen. Kilchberg ist das Zürcher Steuerparadies des Jahres 2018. Der Steuerfuss von 72 Prozent in Zürichs südlichem Vorort ist gleich tief wie jener der Nachbargemeinde Rüschlikon in den Jahren 2012 bis 2014, als die Millionen von Glencore-Chef Ivan Glasenberg besonders üppig flossen. An den kantonalen Rekord kommt Kilchberg aber nicht heran. Die Unterländer Gemeinde Neerach trumpfte 2003 und 2004 mit einem Steuerfuss von 69 Prozent auf.

Den grössten Schritt machen dieses Jahr aber ohnehin andere: Die Neo-Elgger aus Hofstetten müssen nach der ­Fusion 14 Prozent weniger Gemeindesteuern zahlen, die im steuergünstigen Horgen eingemeindeten Hirzler ganze 46 Prozent weniger.

