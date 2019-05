Wo die meisten Gymischüler in Zürich rausfliegen

7700 Schülerinnen und Schüler haben sich dieses Jahr im Kanton Zürich an der Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium versucht – nur knapp die Hälfte davon hat sie bestanden. Das teilte die Bildungsdirektion heute Donnerstag mit. Die Erfolgsquote schwankt je nach Bezirk: Sie reicht von 35 Prozent in Dielsdorf bis 58 Prozent in Andelfingen, wo sich mit nur gerade 118 Kindern mit Abstand die geringste Zahl zur Prüfung angemeldet hat. In der Stadt Zürich, wo es 2000 Schülerinnen und Schüler versucht haben, kamen 47 Prozent durch.

Für jene insgesamt 3500 Kinder, die nun aufatmen können, steht schon bald die nächste Prüfung an, denn auch in der Probezeit wird noch einmal kräftig gefiltert. Das zeigte sich diesen Winter: Längst nicht alle, die es letztes Jahr ans Gymi geschafft haben, durften dort bleiben. Je knapp 250 Langgymi- und Kurzgymischüler wurden nach den Sportferien in die Sekundarschule zurückgestuft – wobei es auffällige Unterschiede zwischen den verschiedenen Kantonsschulen gibt.

Im Langgymnasium ist der Anteil derjenigen, die durch die Probezeit fielen, in den letzten Jahren zwar übers Ganze gesehen stabil bei etwa 11 Prozent geblieben. An der Kantonsschule Limmattal zum Beispiel hat sich ihr Anteil innert zwei Jahren verdoppelt, von 8 auf 17 Prozent.

Im Kurzgymnasium fallen dagegen eher zwei aus Schülersicht positive Entwicklungen ins Auge: So hat sich in Zürch Nord der zuvor rekordhohe Anteil der Durchgefallenen innert Jahresfrist fast halbiert. Ähnliches gilt auch für die Kantonsschule Büelrain in Winterthur. Über den gesamten Kanton betrachtet, ist der Anteil der Gescheiterten leicht zurückgegangen.

Für die positive Entwicklung in Zürich Nord, wo viele Kinder mit Migrationshintergrund zur Schule gehen, hat Niklaus Schatzmann, Chef des kantonalen Mittelschul- und Berufsbildungsamts, eine Erklärung: Dort werden Schülerinnen und Schüler in Probezeit seit drei Jahren zusätzlich unterstützt, damit sie nicht vorzeitig scheitern. Auslöser war die Feststellung der Bildungsdirektorin Silvia Steiner, dass im Kanton Zürich die Erfolgsquote zu niedrig sei.

Seither hat sich diese im ganzen Kanton merklich erhöht: von 83 auf 89 Prozent im Langgymi und von 75 auf 82 Prozent im Kurzgymi. Das sei eine Erfolgsgeschichte, sagt Schatzmann. Für die negative Entwicklungen in einzelnen anderen Schulen hat Schatzmann keine Erklärungen. Man werde das nun näher anschauen müssen. (Tages-Anzeiger)