Wo es in Zürich die meisten Unfälle gibt

Ein kleines, weisses Kreuz am Strassenrand erinnert noch immer an den schrecklichen Unfall. An einem Novemberabend kollidiert ein 50-jähriger ­Autolenker mit einem 24-Jährigen. Beide Autos werden von der Strasse geschleudert. Der 24-jährige wird leicht verletzt. Der 50-Jährige erleidet schwere Ver­letzungen – er stirbt kurze Zeit später im Spital. Das war im Jahr 2013.

Knapp vier Jahre später stehen Daniel Schiess und Sandro Ineichen von der verkehrstechnischen Abteilung der Kantonspolizei Zürich an der Kreuzung in Wil. Zwischen 2011 und 2015 registrierte die Polizei an dieser Stelle, wo sich die Rüdlingerstrasse und die Badener Landstrasse kreuzen, 20 Unfälle – 19 Personen wurden verletzt, eine getötet. «Dies war einer der grössten Unfallschwerpunkte, die wir auf Zürcher Kantonsstrassen hatten», sagt Schiess, «und wir haben ihn gelöst – auf eine simple, unkonventionelle Weise.» Man hat die Sicht für die Autofahrer gezielt eingeschränkt.

Verletzte Personen als Kriterium

55 sogenannte Unfallschwerpunkte hat die Kantonspolizei im vergangenen Jahr auf den Zürcher Kantonsstrassen gezählt, ohne die Städte Zürich und Winterthur. Die Berechnung gibt das Bundesamt für Strassen (Astra) vor: Eine leicht verletzte Person zählt einen Punkt, eine schwer verletzte oder ein Toter ­zählen zwei Punkte. Erreicht eine Stelle (Durchmesser ausserorts 150 Meter, innerorts 50 Meter) innert drei ­Jahren fünf Punkte, ist sie ein Unfallschwerpunkt. «Die Zahl der identifizierten Schwerpunkte variiert von Jahr zu Jahr», sagt Verkehrsingenieur Sandro In­eichen, «weil der Schwellenwert relativ gering ist, tauchen einzelne Stellen auch nur für ein Jahr auf».

Infografik: Hier gab es die meisten Unfälle mit Verletzten Komplette Grafik ansehen

Zentral für die Kantonspolizei sind jene Unfallschwerpunkte, bei denen sie klare Muster erkennen kann und sich Unfälle immer wieder ähnlich abspielen.

Die Kreuzung in Wil ist ein Beispiel für einen solchen Unfallschwerpunkt, der gelöst werden konnte. Bisher ungelöst ist das Beispiel der Einmündung an der Schwenkelberg-/Geerenstrasse in Dielsdorf. Täglich fahren rund 13'500 Autos und Lastwagen auf dieser Kantonsstrasse. Sie scheint übersichtlich, aber der erste Blick trügt. Das demonstriert beim Augenschein ein Fahrer eines dunkelgrünen Kombis. Er fährt auf die Kreuzung zu, blickt nach links, blickt nach rechts, will ohne Halt in die Strasse einbiegen und muss prompt hart bremsen. Er hat das Auto von links übersehen.

Im Kanton Zürich gab es im letzten Jahr 16'196 Verkehrsunfälle, 3410 davon mit Personenschäden.

Da steht nun der Kombi – die Vorderräder bereits in der Schwenkelbergstrasse, die hinteren noch auf der Geerenstrasse. Schiess, Dienstchef der Verkehrsabteilung Zürich, kommentiert: «Sehen Sie, genau das ist das Problem hier.» Unfälle würden sich hier fast immer beim Linksabbiegen ereignen. 30 waren es in den letzten fünf Jahren. Die Autofahrer würden dabei ihren Blick zu stark auf die Autos von rechts konzentrieren und jene, die von links kommen, übersehen.

Identifiziert die Kantonspolizei ein Muster, gilt es, das Problem zu lösen. In Dielsdorf heisst das: Kurzfristig überprüft die Polizei Massnahmen zur «Sichtfeldoptimierung», also dass die Autos von links besser wahrgenommen werden. Längerfristig erstellt das Amt für Verkehr ein «Betriebs- und Gestaltungskonzept». «Wir könnten uns auch einen Kreisel oder ein Lichtsignal vorstellen», sagt Schiess.

Der grüne Sichtschutz soll Unfälle an der Kreuzung in Wil verhindern. Foto: Raisa Durandi

Im Kanton Zürich gab es im letzten Jahr 16'196 Verkehrsunfälle. 3410 davon mit «Personenschäden»: 22 Menschen starben, 538 wurden schwer verletzt, 2850 leicht verletzt. Die Mehrheit fällt bei der Berechnung der Unfallschwerpunkte durch die Maschen, weil die ­Definition des Astras nur Unfälle mit ­verletzten Personen berücksichtigt.

Permanente Unfallanalysen

Es gibt demnach noch deutlich mehr Stellen im Kanton, an denen es häufig chlöpft. Deshalb arbeitet die Kantonspolizei mit einem weiteren System, dem sogenannten Road Safety Screening (Rossi). Dieses führt permanent Unfallanalysen durch. Damit kann die Kantonspolizei weitere gefährliche Stellen identifizieren und wenn möglich beheben. ­Zudem versucht die Kantonspolizei mit dem Tool, Unfälle zu prognostizieren. Sie rechnet dabei Wetter und Verkehrsdaten mit ein. Schliesslich sei aber immer noch «der Faktor Mensch» eine unkontrollierbare Variable, sagt Schiess. 90 Prozent aller Unfälle würden durch menschliches Fehlverhalten verschuldet.

Zurück nach Wil, an den einst problematischen Unfallschwerpunkt. Daniel Schiess zeigt auf einen etwa zwei Meter hohen Zaun, der zwischen einer Wiese und der Strasse steht. «Manchmal», sagt er, «können simple Ideen einen erstaunlichen Erfolg bringen.» Es brauche nicht immer Kreisel oder Ampeln. Ein grüner Sichtschutz, der über den Zaun gespannt ist, nimmt den Autofahrern die Sicht. Das Problem an dem Ort war die vermeintlich gute Übersicht. «Autofahrer rauschten über die Kreuzung, ohne zu halten. Sie glaubten, bereits von weit erkennen zu können, ob ein anderes Auto kommt.»

Der Zaun ist ein Provisorium. Aber er habe sich bewährt, sagt Schiess. Seit er im Frühjahr 2016 errichtet wurde, hat es nur noch einen Unfall gegeben – ohne Verletzte. Damit gab es keine Punkte mehr für die einst gefährliche Stelle. Bleibt das bis Anfang 2019 so, gilt der ­Unfallschwerpunkt als saniert, und er verschwindet von der Liste. (Tages-Anzeiger)