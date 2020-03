Wo nun das öffentliche Leben in Zürich aufhört

Der Bund verschärfte am Freitag die Regelungen für den Sport-, Gastro- und Veranstaltungsbereich in der Schweiz. Die Besucher-Höchstgrenze für Veranstaltungen liegt nun bei 100 Personen. Restaurants sind auf 50 Personen limitiert, Personal mit eingerechnet. Viele Vereine und Betriebe standen nach der Veröffentlichung der Regeln vor der Wahl, zu schliessen oder Veränderungen vorzunehmen. Was die Zürcher in den kommenden Wochen und Monaten nun erwartet:

Kultur

Das Landesmuseum schliesst bis zum 4. April. Das Kunsthaus macht nur vorübergehend seine Pforten dicht. Während das Museum am 14. und 15. März geschlossen ist, entscheidet die Leitung darüber, ob möglicherweise Anfang kommender Woche eine partielle Öffnung einiger Räume oder Ausstellungen möglich wäre.

Das Zürcher Opernhaus sagt alle Vorstellungen bis zum 30. April ab. Damit folge das Haus den Vorgaben des Bundesrates, die soeben in einer Pressekonferenz veröffentlicht worden seien, schreibt das Opernhaus.

Das Theater Neumarkt stellt bis zum 30. April seinen kompletten Spielbetrieb ein. Bereits gekaufte Karten können umgetauscht werden. Der interne Betrieb soll vorerst weitergehen.

Der gesamte Betrieb des Kaufleuten wird bis Ende April ganz eingestellt. Das gilt auch für den Club.

Sport

Alle städtischen Sportanlagen sind bis auf weiteres geschlossen. Das beinhaltet alle Sporthallen, Rasensportanlagen und sämtliche Hallenbäder und Schwimmanlagen der Stadt. Bis wann diese Komplettschliessung gilt, kann das Sportdepartement derzeit noch nicht sagen.

Das Fitnessstudio Indigofitness bleibt offen. Bei der aktuell verunsicherten Lage seien sowieso nie auch nur annähernd 100 Menschen im Studio, so die Mitarbeiter. Es gelte nun, sehr genau nachzuzählen, wie viele Menschen das Studio betreten und verlassen. Auch die Fitnesskette Basefit bereitet sich auf drastische Massnahmen vor. Am Freitag ging eine Vorlage zur Studioschliessung an alle Basefit-Clubs raus. Dort würden die ­Besucherzahlen regelmässig die 100-Personen-Grenze überschreiten, so Mitarbeiter der Zürcher Filialen. Auch das Studio ­Activefitness am Stauffacher ist betroffen, dort übersteigen die Besucherzahlen die 100-Personen-Grenze klar. Es bleibt jedoch unter Eintrittsbeschränkungen offen.

Gastro

Im Restaurant Rooftop an der Bahnhofstrasse und in der Pumpstation am Utoquai haben die Mitarbeiter von Michel Péclard am Nachmittag bereits Tische und Stühle weggetragen. «Ab Freitagabend werden in keinem unserer Lokale mehr als 50 Personen anwesend sein – inklusive Personal», sagt der Gastrounternehmer. Die Betriebe hat er bereits zur Kurzarbeit angemeldet. Das gleiche rät er auch allen kleinen Betrieben.

Auch das grosse Gastronomieunternehmen Bindella hat vorab Kurzarbeit beantragt, wie Geschäftsführer Rudi Bindella sagt. Seine Betriebe würden die neuen Weisungen des Bundes strikte einhalten. Eine Frage ist für ihn allerdings offen: die Zahl von 50 Personen inklusive Mitarbeiter, die in einem Restaurant anwesend sein dürfen – unabhängig von der Fläche und Anzahl der Geschosse. Je nach Restaurant seien die Umsätze in den letzten beiden Wochen bereits um 10 bis 30 Prozent zurückgegangen.

Gleich argumentiert Gabriela Hammer vom Zeughauskeller . Sie ist irritiert, dass kleine und grosse Restaurants gleich behandelt werden. Der Zeughauskeller bietet normalerweise 250 Gästen Platz. «Müssten wir nur um die Hälfte reduzieren, würden die Gäste bereits weit auseinandersitzen», sagt sie. Der Zeughauskeller musste in den vergangenen beiden Wochen eine Umsatzeinbusse von 30 bis 40 Prozent hinnehmen.

Auch das Traditionslokal Kronenhalle schliesst bis Ende April seine Türen. Die Bar schliesst ebenfalls.

Anlässe

Das Zürcher Sechseläuten wird abgesagt. «An einen Umzug mit Böögg-Verbrennung ist unter diesen Bedingungen nicht zu denken», sagt Victor Rosser vom Zentralkomitee der Zünfte Zürichs in der NZZ. Das Fest hätte am 20. April stattgefunden.

Betroffen ist auch der Circus Knie . Er sagt die Premiere ab und verschiebt einen Teil der Tournee. Davon betroffen sind unter anderem Rapperswil und Winterthur. Zürich nicht. Dank der guten Einvernahme mit der Stadt Rapperswil-Jona darf der Platz momentan zum «Ausharren» bis auf weiteres genutzt werden. Der Zirkus wird die Tickets für die betroffenen Veranstaltungen rückvergüten.

Nachtleben

Die meisten Clubs der Stadt stellen ihren Betrieb ein. Auch der Club Zukunft schliesst bis Ende April. «Wirtschaftlich ist ein Betrieb mit nur 50 Gästen nicht machbar», sagt Dominik Müller, einer der Betreiber.

Bei den Bars sieht es anders aus, sie dürfen geöffnet bleiben. «Für uns bedeutet das, dass wir jetzt erst einmal offen bleiben», sagt Jonas Schwarz, einer der Leiter der Bar 63 . Um Sparmassnahmen würden sie jedoch nicht herumkommen. Eine Idee ist zum Beispiel die Umbaupause, die für den Sommer geplant war, vorzuziehen und für diesen Zeitraum zu schliessen.

Kino

In die Kinos Riffraff und Houdini dürfen per sofort nur noch 100 Personen in einen Kinosaal. Im Houdini sind die Säle sowieso alle kleiner, im Riffraff fassen zwei Säle mehr als 100 Personen. Zudem wird die Platzzahl in den Gastrobetrieben auf 50 reduziert. Die Kitag-Kette wartet ab, wie die einzelnen Kantone die Massnahme konkret handhaben.

Von den Regelungen des Bundes ist das viel besuchte Einkaufszentrum Sihlcity als Ganzes nicht betroffen. Es hat ­weiterhin geöffnet. Einige Restaurants werden ihre Bestuhlung verringern, und das Kino muss auf die neue Regelung reagieren. Weiterhin steht für die kommenden Wochen im Raum, dass viele Geschäfte vormittags eine Stunde später öffnen und abends eine Stunde früher schliessen. Der Coop wird davon voraussichtlich nicht betroffen sein.

Weiteres

Der Zoo hat ab Samstag geschlossen. Einen Termin für die Wiedereröffnung gibt er noch nicht bekannt. Auch die 17 Zürcher Gemeinschaftszentren stellen ihren Betrieb ab Montag gänzlich ein. Wann sie wieder öffnen, ist noch unklar. Per sofort hat auch die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaftihren touristischen Betrieb bis zum 26. April eingestellt. Der für Sonntag, 5. April, geplante Start in die Sommersaison wird bis auf weiteres verschoben.

Diese Übersicht ist eine Momentaufnahme (Stand: Samstag 10 Uhr).

