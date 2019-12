Wo zieht es den parteilosen Ex-SVP-Präsidenten hin?

Konrad Langhart hat kurz vor Weihnachten überraschend seinen Austritt aus der SVP bekannt gegeben. Er bleibt im Kantonsrat, ist aber fraktionslos. Um weiterhin im Parlament etwas bewirken zu können, muss sich der 56-jährige Biobauer aus dem Weinland einer Fraktion anschliessen. Nur so kann er in den vorbereitenden Kommissionen etwas bewirken, ein fraktionsloser Kantonsrat hat wenig politischen Einfluss. Langhart ist Mitglied der wichtigen Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt (Kevu).

Am naheliegendsten wäre der Anschluss an eine bürgerliche Partei. Zur Auswahl stehen FDP, CVP, EVP und EDU. Letztere kommt nicht infrage, weil ihre drei Mitglieder bereits bei der SVP-Fraktion Unterschlupf gefunden haben. Bei der CVP und der EVP hat Langhart keine Anfrage deponiert, wie deren Fraktionschefs auf Anfrage sagen.

Die FDP dagegen hat bereits mit Langhart Kontakt gesucht und Gesprächsbereitschaft signalisiert, sollte seitens Langhart ein Interesse bestehen, wie FDP-Fraktionsvizechef Hans-Peter Brunner sagt. Langhart wäre seines Erachtens aufgrund seiner politischen und persönlichen Haltung mit der FDP kompatibel. Selbstverständlich hätte aber in jedem Fall die Fraktion das letzte Wort.

Langhart auf Tauchstation

In den letzten Tagen hat der Bülacher SVP-Kantonsrat Claudio Schmid getwittert, dass Langhart mit den Grünliberalen im Gespräch sei. Dies habe er von zwei unabhängigen GLP-Quellen erfahren, präzisiert Schmid auf Anfrage. Ob es dabei nur um einen Eintritt in die GLP-Fraktion geht oder ob Langhart Parteimitglied werden will, ist nicht bekannt.

Nur: GLP-Fraktionschef Michael Zeugin sagt, dass Langhart weder bei der Fraktion noch bei der kantonalen Geschäftsleitung angefragt habe. Die Quellen, auf die sich Claudio Schmid berufe, seien ihm nicht bekannt. Wenn Langhart bei seiner Fraktion Mitglied werden wolle, so müssten die insgesamt 24 Fraktionsmitglieder darüber entscheiden.

Langhart selber äussert sich nicht. Er sei bis Ende Jahr auf Tauchstation und lasse sich im Moment alle Optionen offen, sagte er kurz vor Weihnachten, als er seinen Rücktritt aus der Partei und der Kantonsratsfraktion bekannt gab. Langhart war 33 Jahre lang Mitglied der SVP gewesen.

Schon drei SPler wechselten zur GLP

Die GLP hat in diesem Jahr drei Mitgliedern aus der SP eine neue politische Heimat geboten. So gab im Februar die ehemalige SP-Nationalrätin Chantal Galladé ihren Wechsel zur Grünliberalen Partei bekannt. Auch Daniel Frei, der zwischen 2012 und 2017 SP-Parteipräsident war, kehrte im Mai 2019 zusammen mit seiner Frau, Kantonsrätin Claudia Wyssen, der SP den Rücken. Das Paar trat der GLP bei. Frei schreibt auf seiner Facebook-Seite: «Ich kann den Schritt von Koni Langhart nachvollziehen. Eigenständigkeit hat ihren Preis – aber sie ist ihn wert.»