Wohnen auf der Baustelle

Vergangene Woche standen rund um das Waldhaus Neuguet Autos von Handwerkern und solche von Umzugsfirmen. Die einen bauen das 14-stöckige Haus mit den vier Wohntürmen fertig, die anderen zügeln die Möbel der Eigentümer. Rund 30 Eigentümer wohnen auf Kosten des ­Bauherren, der Halter AG, in möblierten Wohnungen und warten, bis sie einziehen können.

Das Waldhaus Neuguet ist die bisher letzte Bauetappe eines neuen Quartiers auf dem rund 240'000 Quadratmeter grossen Zwicky-Areal in Wallisellen an der Grenze zu Dübendorf. Die vier Sockelgeschosse hat im Mai die österreichische Business­hotel-Kette Harry’s Home bezogen. Über dem Hotel ragen vier Türme mit 40 Miet- und 60 Eigentumswohnungen in die Höhe. Das gesamte Haus steht auf unterirdischen Metallfedern, welche die Vibrationen der Züge abdämpfen, die auf dem Bahnviadukt vorbeirauschen.

Der Bau mit einer Bausumme von 70 Millionen Franken hätte bis Frühling 2019 fertig werden müssen. Doch die Arbeiten verzögerten sich wegen diverser Planungsschwierigkeiten. Zuletzt kamen Probleme mit Rauchschutzdruckanlagen dazu, wie auch der «Anzeiger von Wallisellen» berichtete. Bisher nahm die Gebäuderversicherung zwei von vier solcher Anlagen ab, mindestens eine davon musste neu gebaut werden. Sie war zu klein geplant worden. (zac)