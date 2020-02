Würden Sie den Deutschtest für Polizisten bestehen?

Polizeianwärter scheitern nicht an der Physis oder an der Charakterfestigkeit. Der Killer ist das Deutsch – für jede zweite Person, die sich für die Ausbildung bewirbt (lesen Sie hier den Bericht). In erster Linie müssen die Bewerbenden fehlerfrei schreiben können, damit sie als Polizisten glaubwürdig wirken.

Auf der Website der Zürcher Polizeischule kann man mit einem kurzen Deutschtest herausfinden, ob man überhaupt eine Bewerbung einreichen soll, und wenn ja, mit wie vielen Stunden pro Woche das Deutsch aufgebessert werden soll. Diverse Schulen bieten für Interessierte bereits spezifische Kurse an.