ZKB schenkt Personal 40 Millionen Franken

Das Jubiläumsgeschenk im Gesamtwert von 40 Millionen Franken macht heute die Onlineplattform «Inside Paradeplatz» publik. Alle gut 5000 Angestellten erhalten einen einmaligen Jubiläumsbonus zwischen 5000 und 12’500 Franken – Lernende zwischen 1500 und 5000 Franken. Der Maximalbetrag wird mit 20 Dienstjahren erreicht. Der Bonus ist also nach Dienstalter und nicht nach Lohnkategorie abgestuft.

Die ZKB-Medienstelle bestätigt den Bonus. «Die Bank honoriert den entscheidenden Beitrag, den die Mitarbeitenden an den Erfolg des Unternehmens leisten, und möchte ihnen damit für ihr grosses Engagement danken.» Der Betrag sei «selbstverständlich budgetiert», betont die Medienstelle.

Die ZKB schwimmt im Geld

Grosszügig zeigt sich die ZKB in ihrem Jubiläumsjahr auch gegenüber den Gemeinden und dem Kanton, dem sie gehört. Diese erhalten – inklusive einer einmaligen Jubiläumsdividende von 150 Millionen – zusammen rekordhohe 506 Millionen Franken. Die ZKB kann sich das leisten – sie schwimmt quasi im Geld: Der Konzerngewinn 2019 ist mit 845 Millionen der zweithöchste der Geschichte.

Zudem will die ZKB die Zürcher Bevölkerung mit einer 60 Millionen Franken teuren Seilbahn über den Zürichsee beschenken. Via Tickets will sie den Betrag während der fünfjährigen Betriebszeit wieder einnehmen.

Nur Kunden zahlen Negativzins

Wirtschaftsjournalist Lukas Hässig kritisiert in seinem «Inside Paradeplatz»-Artikel den Mechanismus dieses Bonus. Kanton, Gemeinden, Besucher am See und Angestellte würden zum Jubiläumsjahr beschenkt – «nur eine Gruppe geht leer aus: jene der Kunden. Sie zahlen bei der ZKB immer häufiger Minuszins.» Die Kunden würden – auch wegen der Staatsgarantie – ihr Geld zur ZKB tragen, doch diese wisse mit den «Abermillionen nichts anzufangen und deponiert sie auf der Notenbank».

Die Oberaufsicht über «seine» ZKB hat der Zürcher Kantonsrat. Und wie reagiert dieser auf das Jubiläumsgeschenk? Überraschende Antwort: Bei keiner Partei wird auch nur die leiseste Kritik laut. Die grüne Fraktionspräsidentin Esther Guyer sagt: «Mir ist lieber, dass die Angestellten einen Bonus erhalten, als dass die ZKB uns diese Seilbahn aufs Auge drücken will.» Noch sinnvoller als Boni und Geschenke auf alle Seiten wäre allerdings, die Kunden ein Jahr lang von Kontogebühren zu entlasten.

SVP: «Sympathische Aktion»

Sogar SVP-Kantonsrat Hans-Peter Amrein, sonst einer der härtesten Kritiker der ZKB, ist des Lobes voll. «Endlich mal erhalten die kleinen Angestellten den gleichen Bonus wie die obersten Kader. Ich begrüsse diesen Bonus, weil er für einmal nicht bloss in die Beletage fliesst.» Auch SVP-Kantonsrat Orlando Wyss von der Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen (AWU) sagt: «Das ist eine sympathische Aktion, grundsätzlich ist die ZKB in solchen Entscheiden frei.»

FDP-Fraktionschefin Beatrix Frey-Eigenmann sagt: «Schliesslich hat die ZKB ihren grossen Gewinn auch dank dem Engagement ihrer Angestellten erwirtschaftet, ein solches Zeichen der Wertschätzung haben sie verdient.» Auch von weiteren Aufsichtskommissionsmitglieder kommt nur Lob. Carola Etter (FDP): «Ich begrüsse den gerechten Verteilschlüssel gemäss Dienstjahren.» SP-Vertreter Hanspeter Göldi: «Mir gefällt, dass die ZKB auch an ihre Mitarbeiter denkt.» Und GLP-Kantonsrat Cyrill von Planta aus der Finanzkommission sagt: «Wenn die ZKB links und rechts Geschenke verteilt, wäre es falsch, das Personal zu vergessen.»