Zu viel der Knaller

Das war offenbar zu viel des Guten: Bei Fahrzeugkontrollen in Rheinau hat die Kantonspolizei Zürich am Samstag in einem Auto über 90 Kilogramm Feuerwerk entdeckt. Darunter hätten sich gemäss Medienmitteilung auch verbotene, auf dem Boden detonierende Knaller befunden.

Die Ware wurde von drei Männern im Alter von 32 bis 34 Jahren von Deutschland in die Schweiz gebracht. Laut aktuellem Recht ist lediglich die Einfuhr von 2,5 Kilogramm Feuerwerk pro Person erlaubt. Die Beamten haben die darüber liegende Menge sichergestellt. Gegen die drei Männer wird zuhanden des Statthalters Andelfingen rapportiert. (tif)