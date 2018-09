Zürcher Berufsfachschulen werden neu organisiert

Welcher Beruf an welcher Schule gelehrt wird, ist historisch bedingt - mittlerweile aber oft nicht mehr zeitgemäss. Für gewisse Berufe gibt es heute im Verhältnis zu den Schülerzahlen zu viele Standorte. Das bedeutet, dass an einzelnen Orten zu wenige Lehrlinge in die Schule gehen. Deshalb will der Kanton die Schulen neu organisieren, wie die Bildungsdirektion in einer Mitteilung schreibt.

Zudem wächst die Schülerzahl. Besuchten im vergangenen Jahr rund 42'000 Lernende eine Berufsfachschule, rechnet die Bildungsdirektion bis ins Jahr 2030 mit einem Wachstum um 11'000 Schülerinnen und Schüler. Auch die Digitalisierung macht es gemäss Mitteilung nötig, die Schulen neu zu organisieren. Es werde neue Berufe und Berufsfelder geben, während andere an Bedeutung verlieren würden.

«Kompetenzzentren» für Berufe



Der Kanton plant deshalb, aus den heute 29 Berufsfachschulen so genannte «Kompetenzzentren» zu machen. Dabei sollen die Berufe allenfalls neuen Standorten zugeteilt werden. Ziel ist, den Schulraum besser auszunutzen.

Welche Berufe welchen Berufsfachschulen zugeteilt werden, ist noch offen. Am Donnerstag wurden Schulen, Arbeitgeber sowie Lehrerinnen und Lehrer über die Pläne informiert. Nun können alle Anspruchsgruppen ihre Anliegen einbringen. Bis Ende November finden Gespräche mit allen Schulen statt. Von Januar bis März 2019 werden die Arbeitgeberorganisationen angehört. Aufgrund der Rückmeldungen wird dann eine Lösung erarbeitet, die im Frühling 2019 in eine offizielle Vernehmlassung geschickt wird. (ema/sda)