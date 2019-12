Zürcher Ex-Präsident verlässt die SVP im Streit

«Ich habe erkannt, dass ich nicht in eine Oppositions- und Protestpartei gehöre», erklärt Langhart am Freitag seinen Rücktritt aus der SVP und der Kantonsratsfraktion der Partei in einer Medienmitteilung. Als Präsident sei es ihm nicht gelungen, die SVP wieder näher zu den ursprünglichen Wählerinnen und Wählern zu bringen – insbesondere zu den Gewerbetreibenden und den Bauern. «Die internen Widerstände waren zu gross. Die enormen Wahlverluste der letzten Jahre in der ganzen Schweiz geben mir nachträglich recht.»

Der Entscheid sei ihm nicht leichtgefallen, sagt Langhart. Der Austritt sei aber unumgänglich. «Ich kann und will die Ausrichtung der Partei, wie sie in den letzten Jahren und Monaten stattgefunden hat, nicht mehr länger mittragen.»

Langhart bleibt im Kantonsrat

Der 55-jährige Langhart ist Agronom und Biobauer in Oberstammheim. Acht Jahre war er für die SVP im Kantonsrat. 2016 wurde er in einer Kampfwahl gegen Nationalrat Claudio Zanetti zum Zürcher SVP-Präsidenten gewählt. Nach der Wahlniederlage vom 24. März 2019 und parteiinterner Kritik ist er gemeinsam mit den beiden Vizepräsidenten sowie zwei Parteisekretären zurückgetreten.

Ein Rücktritt aus dem Kantonsrat steht für Langhart allerdings nicht zur Diskussion, wie er in seiner Mitteilung betont. Die «eindeutigen Wahlergebnisse» im Bezirk Andelfingen bei den kantonalen und nationalen Wahlen seien für ihr Motivation genug, um das Zürcher Weinland weiterhin zu vertreten.

Er sei davon überzeugt, dass die verschiedenen politischen Akteure wieder besser zusammenarbeiten müssten, um die drängenden Fragen unserer Zeit zu lösen. Dazu brauche es auch die Bereitschaft zu zielführenden Kompromissen. «Als zukunftsorientierter Bauer bin ich beispielsweise auf eine nachhaltige Agrar-, Umwelt- oder Klimapolitik angewiesen. Für diese Anliegen ist in der SVP aber kaum eine Bereitschaft für eine Konsenspolitik erkennbar.»

SVP vom Austritt überrascht

SVP-Fraktionspräsident Martin Hübscher zeigt sich überrascht von Langharts Parteiaustritt. Er sei von der Fraktion stets getragen und sein Verdienst für die Partei sei anerkannt worden, sagt er auf Anfrage. Auch Patrick Walder, SVP-Präsident Kanton Zürich, wusste nichts von den Absichten seines Amtsvorgängers. Er ist entsprechend enttäuscht. «Er war ein geschätzter Fraktionskollege.»