Zürcher Gemeinden sind in Champagnerlaune

«Rekordhohe Einnahmen», «Sattes Plus statt Defizit», «Unerwarteter Millionensegen»: Angesichts dieser Schlagzeilen wird den Finanzvorstehern der Zürcher Gemeinden ganz warm ums Herz. Denn gemeint sind die Jahresabschlüsse für das Jahr 2017. Die 20 grössten Städte und Gemeinden haben kumuliert 327 Millionen Franken Überschuss erzielt, wie eine Zusammenstellung des TA zeigt. Das sind über 40 Millionen mehr als im Vorjahr und fast 400 Millionen mehr als 2014. Damals resultierte gar ein kumuliertes Minus von 63 Millionen, wobei die Stadt Zürich für den Löwenanteil verantwortlich war.

Zürich ist heuer der Klassenprimus und trägt mit 153 Millionen Gewinn fast die Hälfte des Riesenbetrags von 327 Millionen bei. Und Winterthur ist die Überraschung. Der noch vor kurzem als Krisenstadt beschimpfte Ex-Industriestandort machte stolze 57 Millionen vorwärts. Aufhorchen lässt auch Dübendorf, das aus einem budgetierten Minus von 13 Millionen einen fetten Gewinn von 11 Millionen machte.

Am meisten sticht aber Kloten heraus. Die Flughafenstadt budgetierte ein Millionendefizit und notierte Ende 2017 einen Überschuss von über 27 Millionen. Auf leicht tieferem Niveau reiht sich Klotens Nachbarstadt Opfikon in die Liste der Überflieger ein. Nur deren Nachbargemeinde Wallisellen kann nicht mithalten. Sie machte fast 9 Millionen rückwärts und ist mit Regensdorf die einzige der 20 grössten Gemeinden mit einem Minuszeichen im Resultat.

Hohe Überschüsse, aber . . .

Dennoch ist der Befund klar: Im Gegensatz zur Gesamtheit der Schweizer Gemeinden, die letztes Jahr defizitär war, geht es den Zürcher Gemeinden bestens. Dies bestätigt einer der besten Kenner der Materie. «Es gab letztes Jahr keine negativen Überraschungen, die Steuererträge fielen vielerorts höher aus als budgetiert», sagt Heinz Montanari, Leiter der Abteilung Gemeindefinanzen beim Kanton.

Die Grafik der kumulierten Überschüsse und Defizite von 1990 bis 2017 liest sich wie ein Börsen- oder Konjunkturbarometer. In den 1990er-Rezessionsjahren schrieben vor allem die Stadt Zürich, aber auch andere Städte und der Kanton ein Riesendefizit nach dem anderen. Im Jahr 1992 verzeichnete der Kanton ein Minus von 520 Millionen und die 20 grössten Gemeinden zusammen eines in ähnlicher Höhe. Fünf Jahre später sah es nicht viel besser aus. Doch nochmals fünf Jahre danach drehte der Wind. Die sogenannte Dotcom-Blase als Resultat der Interneteuphorie bescherte den Gemeinwesen Gewinne in dreifacher Millionenhöhe.

Bis die Blase platzte, als Attentäter Flugzeuge in die New Yorker Twin Towers steuerten und die Swissair bankrott war. Die dramatischen Ereignisse, welche den damaligen Bundespräsidenten Moritz Leuenberger irgendwann zum Ausspruch «Ja, hört das denn nie auf?» verleiteten, brachten Kanton und Gemeinden in Kürze wieder in Not. Während die Gemeinden – abgesehen von Kloten – zwar noch einigermassen glimpflich davonkamen, musste der Kanton fürs Jahr 2003 ein Minus von über 600 Millionen bekannt geben.

Dann erholte sich die Wirtschaft wieder, bis 2007/08 die Finanzkrise in die Gemeindebücher steile Abwärtskurven und den Finanzvorstehern Sorgenfalten auf die Stirn zeichnete. Diese Krise war beharrlicher als die vorige. Doch die Zinsen waren gesunken, die Gemeinden investierten alle wie wild. Und der Wirtschaftsmotor brummte wieder. Jetzt ist alles gut. Wirklich?

. . . auch hohe Schulden

«Die Schuldenlast ist in der Folge stark gestiegen», stellt Heinz Montanari fest. Tatsächlich bewegen sich die langfristigen Schulden nach dem Investitionsboom auf Rekordhöhe. 2014 und 2015 mussten die 20 grössten Gemeinden zusammen über 8 Milliarden bedienen, nachdem sie auf dem Höhepunkt der 90er-Rezession maximal mit 6,7 Milliarden in der Kreide standen, was auch teuerungsbereinigt weniger ist. Nimmt man die übrigen 150 Zürcher Gemeinden dazu, vergrössern sich die Schulden noch um eine weitere Milliarde.

«Schulden sind nicht per se schlecht, sagt Montanari. «Man muss aber die Zinslast langfristig und auch bei höheren Zinssätzen tragen können. Da gelten die gleichen Regeln wie beim Eigenheimbesitzer.» In dieser guten Phase, seit 2015, bauen die Gemeinwesen tatsächlich Schulden ab. Zürich verringerte die langfristigen Schulden letztes Jahr um knapp 200 Millionen auf 5,4 Milliarden. Sogar Winterthur zahlte 73 Millionen zurück und hat jetzt noch 1,22 Milliarden Schulden.

Die andere grosse Frage betrifft den Steuerfuss. In Überschusszeiten wie heute kommt der Ruf nach Senkungen so sicher wie das Amen in der Kirche. Als Argumentationshilfe dient heuer gar der stark auf Stabilität bedachte Kanton. Nach dem grossen Sparprogramm Lü 16 und zwei Jahren mit Überschüssen von 390 (2016) und 367 Millionen (2017) will der Regierungsrat den Staatssteuerfuss ab 2020 erstmals seit 2003 senken.

Lehre aus Leukerbad

Doch der Experte rät ab. Der Luzerner Uniprofessor Christoph Schaltegger plädiert für Stabilität – und gute Nerven. Der Spezialist für öffentliche Finanzen findet, die Gemeinwesen sollten definieren, was sie leisten wollen. Dann aber sollten sie dabei bleiben und in guten Zeiten die Gewinne einstreichen, um in schlechten Zeiten auf sie zurückgreifen zu können.

Angesichts der Kennzahlen stellt der Professor den Zürcher Gemeinden ein gutes Zeugnis aus: «Entscheidend ist, langfristig einen strukturell – also um konjunkturelle Faktoren bereinigten – ausgeglichenen Haushalt auszuweisen. Es kann davon ausgegangen werden, dass gegenwärtig dieses Kriterium eingehalten wird.»

Schaltegger warnt aber auch vor der Erfüllung von Wünschen und zu vielen Investitionen: Die Pleite Leukerbads Ende der 1990er-Jahre zeigte auf, dass Investitionen nicht «per se sinnvoll» sind. «Der Fall sollte allen Gemeinden eine Lehre sein.» Investitionen könnten auch zu Überschuldung und im Extremfall zur Zahlungsunfähigkeit führen. «Die Ursache von Überschuldung liegt in der Regel in einem zu hohen Investitionsappetit in den ‹guten Phasen›», sagt Schaltegger. Deren Auswirkungen träten aber erst in den «schlechten» Phasen zum Vorschein.

Keine Steuersenkungen, keine Mehrausgaben, weniger Investitionen. Das lässt sich momentan kaum verkaufen. Das weiss der Finanzprofessor, weist aber auf einen entscheidenden Zukunftsfaktor hin. Die Alterung der Gesellschaft und damit die Zunahme der Pflege- und Gesundheitskosten werden vor allem die Gemeinden und Kantone «massiv belasten», meint er. Deshalb müssten sie die rosigen Zeiten nutzen, um sich zu wappnen.

(Tages-Anzeiger)