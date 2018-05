Zürcher Grünliberale setzen auf Männer

Die GLP des Kantons Zürich will in die Zürcher Regierung: Als viertgrösste Partei verfüge sie über einen «berechtigten Anspruch auf einen Sitz», hält der Parteivorstand in einer Mitteilung von heute Montag fest. Im Herbst wird sie ihren Kandidaten nominieren – es wird einer von drei Kantonsräten sein.

Der Mitgliederversammlung im Herbst legt der Vorstand ein Dreierticket vor: Ins Rennen für einen Regierungsratssitz wollen Jörg Mäder, Cyrill von Planta und Christoph Ziegler steigen. Alle drei sind seit mindestens sieben Jahren im Kantonsrat.

Bereit für die Verantwortung

Der GLP-Vorstand zeigt sich in seiner Mitteilung erfreut darüber, «der Parteibasis drei ausgewiesene, erfahrene und qualifizierte Kandidaten präsentieren zu können.» Die Partei sei in der Lage, Verantwortung in der Kantonalregierung zu übernehmen.

Der erste Wahlgang für die sieben Regierungsratssitze findet am 24. März 2019 statt. Bisher hat einzig Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP) angekündigt, sich nicht mehr für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellen zu wollen. Der Entscheid von Baudirektor Markus Kägi (SVP) steht noch aus. (sda)